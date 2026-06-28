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गाजियाबाद में एक और अवैध मजार पर गरजे बुलडोजर, कोरोना काल में रातोंरात हुआ था निर्माण

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, लोनी (गाजियाबादा), हरदीप श्रीवास्तव
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यूपी में अवैध मस्जिद, मदरसों और मजारों पर प्रशासन का ऐक्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में आज गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में अवैध रूप से बनाई गई मजार को प्रशासन ने 4 बुलडोजरों की मदद से जमीदोंज कर दिया।

गाजियाबाद जिले में लोनी इलाके के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई एक मजार को जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आज 4 जेसीबी मशीनों की सहायता से ध्वस्त कर दिया।

बुलडोजर वाली कार्रवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि यूपीसीडा के अधिकारियों ने पिछले साल दिसंबर 2025 में इस अवैध मजार को हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया था।

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सरकारी आदेश के मुताबिक, सेक्टर सी-8 में स्थित यह मजार 2001 में मात्र एक चबूतरे पर बनी हुई थी, लेकिन साल-2021 में कोरोनाकाल में चोरी छुपे रात्रि में इसे गुंबदनुमा इमारत बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

नोटिस का नहीं दिया था कोई जवाब : यूपीसीडा

यूपीसीडा के वरिष्ठ प्रबंधक एनके जैन ने बताया कि ट्रोनिका सिटी सेक्टर सी 8 में करीब दो दशक पूर्व अवैध रूप से इस मजार का निर्माण किया गया था। उन्होंने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड की जांच के बाद संबंधित निर्माण सरकारी संपत्ति में पाया गया था। इसके बाद दिसंबर माह 2025 में इस मजार पर नोटिस चस्पा किया गया था। नोटिस का जवाब नहीं देने पर प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से रविवार को मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है।

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कई थानों की पुलिस और पीएसी रही मौजूद

पुलिस उपायुक्त ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि कारवाई के दौरान देहात और शहर के थानों का पुलिस बल, दो पीएसी बटालियन और यूपीसीडा अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी विकास कश्यप ने बताया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

12 दिन पहले मदरसे पर चला था बुलडोजर

बता दें कि, गाजियाबाद में अवैध मजारों और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले बीते 16 जून को भी जिले के ग्राम कुशलिया में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित मदरसे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर कब्जा हटवा दिया था। बताया गया है कि यह मदरसा करीब 20 साल पहले सरकारी रास्ते की जमीन पर अवैध रूप से बना लिया गया था।

जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया था शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मामले की जांच की थी। जांच में पाया गया कि सरकारी भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के मदरसा बनाया गया था। इस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को कब्जामुक्त करा लिया। मुक्त कराई जमीन की कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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