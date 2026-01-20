बिहार जा रही शराब की एक बड़ी खेप हरियाणा में पकड़ी गई, तस्करी का था पुष्पा जैसा स्टाइल

संक्षेप: केएमपी एक्सप्रेस-वे पर तावडू सीआईए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लकड़ी के बुरादे की आड़ में बिहार ले जाई जा रही 1001 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। जिसकी कीमत 50 लाख रुपये बताई जा रही है।

केएमपी एक्सप्रेस-वे पर तावडू सीआईए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तस्करी का तरीका पुष्पा फिल्म की तरह था। लकड़ी के बुरादे की आड़ में अंग्रेजी शराब की 1001 पेटियों को बिहार भेजा जा रहा था। इनकी कीमत 50 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने तीन तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया।

उप-पुलिस अधीक्षक तावडू अभिमन्यु लोहान ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि अपराध शाखा तावडू प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार को सूचना मिली थी कि कुछ लोग शराब ठेकेदारों और वाहन मालिकों से मिलीभगत कर अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसके बाद केएमपी रोड पर नाकाबंदी की गई। सबसे पहले एक पायलट गाड़ी को रोका गया, जिसमें मंदीप और कुलदीप सवार थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे एक ट्रक को पायलट कर रहे हैं। कुछ देर बाद मानेसर की ओर से आ रहे ट्रक-ट्राला को रोका गया। चालक बाबूलाल को काबू कर लिया गया। तलाशी लेने पर लकड़ी के बुरादे के 400 कट्टों के नीचे शराब की बड़ी खेप छुपी मिली।

1001 पेटी शराब, कागजात भी फर्जी ट्रक को थाना शहर तावडू लाकर गिनती की गई। इसमें रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू और ओल्ड मोंक समेत विभिन्न ब्रांड की कुल 1001 पेटी अंग्रेजी शराब मिली। सभी बोतलों के बैच नंबर स्क्रैच कर हटाए गए थे। आरोपियों के पास मौजूद ई-वे बिल और अन्य दस्तावेज भी फर्जी पाए गए। पुलिस ने शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी है। बरामद सामान में ट्रक-ट्राला, पायलट गाड़ी, लकड़ी के बुरादे के कट्टे और दस्तावेज शामिल हैं।