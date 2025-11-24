अवैध फैक्ट्रियों को करें सील, दिल्ली सरकार के मंत्री ने दिए ताबड़तोड़ कई आदेश
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने अधिकारियों से अवैध फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों को तुरंत सील करने को कहा है। उन्होंने पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भी सख्ती को कहा…
दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के बख्तावरपुर वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पलूशन कंट्रोल के लिए जरूरी है कि क्षेत्र में चल रही अवैध फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों को तुरंत सील कर दिया जाए। उन्होंने पर्यावरण के तय मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भी सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने बख्तावरपुर वार्ड क्षेत्र में एमसीडी, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ स्वच्छता, सड़कों की मरम्मत, सीवरेज, जल-निकासी और अवैध औद्योगिक गतिविधियों की शिकायतों पर संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए।
मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने एमसीडी प्रशासन को क्षेत्र में स्वच्छता से जुड़ी शिकायतों का जल्द समाधान करने के लिए भी कहा। उनका कहना था कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी है कि क्षेत्र में चल रही अवैध फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों को तुरंत सील कर दिया जाए। साथ ही पर्यावरण के मानकों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई किया जाए।
कैबिनेट मंत्री ने एमसीडी को निर्देश दिया कि अवैध कॉलोनियों में भी स्वच्छता रखी जाए। ऐसी कॉलोनियों में कूड़ा उठाने, सफाई और डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नियमित तौर पर किया जाए। इलाके में कहीं भी कूड़े का ढेर नहीं लगना चाहिए। इसके लिए खास नजर रखी जाए।
मंत्री ने पीडब्ल्यूडी को खराब सड़कों और गड्ढों को तुरंत भरने के निर्देश दिए और कहा कि जो भी ठेकेदार काम में लापरवाही कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्रामोदय योजना के अधूरे काम भी जल्द पूरे किए जाएं। रविन्द्र इन्द्राज ने लोगों को भरोसा दिया कि निरीक्षण के दौरान पाई गई सभी कमियों को संबंधित विभागों के सहयोग से जल्द दूर किया जाएगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।