क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे गिरोह पर दिल्ली पुलिस का ऐक्शन, 6 को दबोचा

दिल्ली पुलिस ने मयूर विहार में कथित तौर पर अवैध क्रिकेट सट्टा रैकेट चला रहे छह लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि एक पीसीआर कॉल पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 15 Sep 2025 12:05 AM
पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार पुलिस ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि इनके पास से तीन लैपटॉप, 32 मोबाइल फोन, कॉल पैचिंग डिवाइस, सट्टेबाजी के विस्तृत विवरण वाले रजिस्टर और बहीखाते, प्रिंटर, पांच कैलकुलेटर, स्टेशनरी, नकद व एलईडी टीवी बरामद किया है।

आरोपियों के नाम

पकड़े गए आरोपियों में लाल बाबू साहनी, जितेंद्र शर्मा, राजू शाह, दिलीप साहनी, हिमांशु रवि, मोहित शामिल हैं।

खुली थीं ऑनलाइन सट्टेबाजी की वेबसाइटें

पुलिस अधिकारी ने बताया कि लैपटॉप में ऑनलाइन सट्टेबाजी की वेबसाइटें खुली थीं जबकि एलईडी में लाइव क्रिकेट मैच दिखाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक, पुलिस को मयूर विहार इलाके में शनिवार को लाइव क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी से संबंधित पीसीआर कॉल मिली।

एक कॉल के बाद ऐक्शन

कॉल के बाद पुलिस इमैनुअल चर्च के पास चिल्ला गांव की गली संख्या छह में दिए गए पते पर पहुंचकर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने छह आरोपियों को रंगे हाथ लैपटॉप, मोबाइल फोन और कॉल पैचिंग उपकरणों का उपयोग करके एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए दबोच लिया।

गिरोह के बारे में मिली जानकारी

पूछताछ करने पर पता चला कि गिरोह कई गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके एक संगठित सट्टेबाजी रैकेट चला रहा था।

कॉल पैचिंग सिस्टम से मैनेज करते थे फोन कॉल

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपियों सट्टे को अंजाम देने लिए 32 मोबाइल फोन, कई कॉलों को संभालने के लिए एक जीएसएम कॉल पैचिंग सिस्टम और सट्टेबाजी वेबसाइटों से अपडेट ट्रैक करने के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल किया।

बरामद हुए ये सामान

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके से तीन लैपटॉप, 32 मोबाइल फोन, एक जीएसएम डिवाइस, रजिस्टर, कैलकुलेटर, एक प्रिंटर, एक एलईडी टीवी और 2,720 रुपये नकद जब्त किए हैं।

(हिन्दुस्तान संवाददाता और पीटीआई के इनपुट पर आधारित)