Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsIllegal betting proceeds to be treated as 'proceeds of crime', Delhi HC's big decision
अवैध सट्टेबाजी की कमाई ‘अपराध की आय’ मानी जाएगी या नहीं, दिल्ली HC ने क्या फैसला सुनाया?

अवैध सट्टेबाजी की कमाई ‘अपराध की आय’ मानी जाएगी या नहीं, दिल्ली HC ने क्या फैसला सुनाया?

संक्षेप:

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि अपराध से जुड़े पैसे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अवैध सट्टेबाजी की कमाई को लेकर सुनवाई में क्या फैसला आया?

Wed, 26 Nov 2025 02:13 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अवैध सट्टेबाज़ी से होने वाली कमाई को भी अपराध की आमदनी माना जा सकता है। ऐसा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत बताया। अदालत ने साफ कहा कि जब पैसे कमाने का जरिया ही गैरकानूनी हो, तो उससे होने वाला हर मुनाफा उसी अपराध की छाप लिए रहता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अदालत ने एक कॉन्सेप्ट के जरिए समझाते हुए कहा- जैसे “जहरीले पेड़ का फल भी जहरीला” होता है, ऐसे ही अपराध से अर्जित आय भी आपराधिक होती है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि अपराध से जुड़े पैसे की "बदनामी आगे तक जाती है", भले ही बाद की गतिविधियां PMLA की अनुसूची में शामिल न हों।

2015 के सट्टेबाज़ी नेटवर्क केस में आया फैसला

यह फैसला उन याचिकाओं पर आया, जिनका संबंध 2015 में ED द्वारा शुरू की गई एक बड़े क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट की जांच से था। ED के मुताबिक, यह नेटवर्क ऑफशोर प्लेटफॉर्म, हवाला ऑपरेटरों और घरेलू एजेंटों के जरिए पैसे घुमाता था। एक साल में करीब 2,400 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला था।

छापों के दौरान कैश, दस्तावेज, और डिजिटल सबूत मिले। इनमें दिखा कि मुख्य आरोपी विदेशी सट्टेबाजी वेबसाइटों पर स्पेशल लॉगिन आईडी के जरिए एक्सेस कंट्रोल करते थे। ED ने कहा कि भले ही सट्टेबाजी PMLA की लिस्ट में दर्ज अपराध नहीं है, लेकिन इससे हुआ लाभ अवैध पैसों पर आधारित है।

अदालत ने आरोपियों की दलील की खारिज

आरोपियों ने कहा कि सट्टेबाजी कोई अनुसूचित अपराध नहीं है, इसलिए उससे हुई कमाई को जब्त करने का आधार नहीं बनता। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी दलील ठुकराते हुए कहा कि PMLA में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की परिभाषा जानबूझकर व्यापक रखी गई है। बेंच के अनुसार, असली मायने रखता है पैसे का मूल स्रोत, न कि बाद में की गई गतिविधि की प्रकृति।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Delhi High Court
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।