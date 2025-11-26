अवैध सट्टेबाजी की कमाई ‘अपराध की आय’ मानी जाएगी या नहीं, दिल्ली HC ने क्या फैसला सुनाया?

संक्षेप: जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि अपराध से जुड़े पैसे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अवैध सट्टेबाजी की कमाई को लेकर सुनवाई में क्या फैसला आया?

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अवैध सट्टेबाज़ी से होने वाली कमाई को भी अपराध की आमदनी माना जा सकता है। ऐसा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत बताया। अदालत ने साफ कहा कि जब पैसे कमाने का जरिया ही गैरकानूनी हो, तो उससे होने वाला हर मुनाफा उसी अपराध की छाप लिए रहता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अदालत ने एक कॉन्सेप्ट के जरिए समझाते हुए कहा- जैसे “जहरीले पेड़ का फल भी जहरीला” होता है, ऐसे ही अपराध से अर्जित आय भी आपराधिक होती है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि अपराध से जुड़े पैसे की "बदनामी आगे तक जाती है", भले ही बाद की गतिविधियां PMLA की अनुसूची में शामिल न हों।

2015 के सट्टेबाज़ी नेटवर्क केस में आया फैसला यह फैसला उन याचिकाओं पर आया, जिनका संबंध 2015 में ED द्वारा शुरू की गई एक बड़े क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट की जांच से था। ED के मुताबिक, यह नेटवर्क ऑफशोर प्लेटफॉर्म, हवाला ऑपरेटरों और घरेलू एजेंटों के जरिए पैसे घुमाता था। एक साल में करीब 2,400 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता चला था।

छापों के दौरान कैश, दस्तावेज, और डिजिटल सबूत मिले। इनमें दिखा कि मुख्य आरोपी विदेशी सट्टेबाजी वेबसाइटों पर स्पेशल लॉगिन आईडी के जरिए एक्सेस कंट्रोल करते थे। ED ने कहा कि भले ही सट्टेबाजी PMLA की लिस्ट में दर्ज अपराध नहीं है, लेकिन इससे हुआ लाभ अवैध पैसों पर आधारित है।