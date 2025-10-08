illegal adulterated Desi Ghee In delhi before Diwali police bust racket दिवाली से पहले दिल्ली में देसी घी में मिलावट का बड़ा खेल, पुलिस ने ऐसे किया भंडाफोड़, Ncr Hindi News - Hindustan
Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 05:40 PM
त्योहारों के मौसम के बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की उत्तरी रेंज-1 ने रोहिणी के बुध विहार समेत कई इलाकों में चल मिलावटी घी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने खूफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी करते हुए इस रैकेट का पर्दाफाश किया। जानकारी के मुताबिक टीमों ने मांगेराम पार्क, बुध विहार और विजय विहार इलाके में छापेमारी की और कुल 2651 लीटर मिलावटी देसी घी जब्त किया। इस मिलावट में शामिल दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

दशहरा और दिवाली के मौसम में बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए देसी घी में बड़े पैमाने पर मिलावट के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया था। जानकारी के मुताबिक अपराधियों को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर पुखराज सिंह के नेतृत्व में एक समर्पित टीम गठित की गई। इंस्पेक्टर पुखराज को प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम पर मिलावटी देसी घी बनाने और उसे बेचे जाने की खूफिया सूचना मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकृत अधिकारियों के साथ उसी की पुष्टि की गई और मांगेराम पार्क, बुध विहार, फेज-2, दिल्ली में छापा मारा गया।

इस दौरान गोदाम के मालिक राकेश गर्ग अपने गोदाम में मौजूद पाए गए। उनके गोदाम की पूछताछ और तलाशी लेने पर, कई कार्टन मिलावटी देसी घी पाए गए और उनके गोदाम से कुल 2241 लीटर मिलावटी देसी घी बरामद किया गया। बाद में, जांच के दौरान, 7 अक्टूबर को एक विशिष्ट इनपुट पर, मुकेश को भी रोहिणी के विजय विहार में लाल क्वार्टर सेक्टर-4 के पास से गिरफ्तार किया गया। वह विजय विहार और बुध विहार थाना क्षेत्रों में मिलावटी देसी घी की सप्लाई करने जा रहा था। उसके कब्जे से कुल 410 लीटर मिलावटी देसी घी बरामद किया गया। आरोपी मुकेश की हरियाणा के जींद जिले में स्थित निर्माण इकाई को भी सील कर दिया गया।