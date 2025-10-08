दिवाली से पहले दिल्ली में देसी घी में मिलावट का बड़ा खेल, पुलिस ने ऐसे किया भंडाफोड़

त्योहारों के मौसम के बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की उत्तरी रेंज-1 ने रोहिणी के बुध विहार समेत कई इलाकों में चल मिलावटी घी रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने खूफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी करते हुए इस रैकेट का पर्दाफाश किया। जानकारी के मुताबिक टीमों ने मांगेराम पार्क, बुध विहार और विजय विहार इलाके में छापेमारी की और कुल 2651 लीटर मिलावटी देसी घी जब्त किया। इस मिलावट में शामिल दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

दशहरा और दिवाली के मौसम में बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए देसी घी में बड़े पैमाने पर मिलावट के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया था। जानकारी के मुताबिक अपराधियों को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर पुखराज सिंह के नेतृत्व में एक समर्पित टीम गठित की गई। इंस्पेक्टर पुखराज को प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम पर मिलावटी देसी घी बनाने और उसे बेचे जाने की खूफिया सूचना मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकृत अधिकारियों के साथ उसी की पुष्टि की गई और मांगेराम पार्क, बुध विहार, फेज-2, दिल्ली में छापा मारा गया।