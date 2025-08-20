Illegal abortion kits recovered from medical store after raid in Gurugram गुरुग्राम में अवैध मेडिकल स्टोर पर प्रशासन का छापा, MTP किट बरामद; चल रहा था गर्भपात का गोरखधंधा, Ncr Hindi News - Hindustan
Sourabh Jain पीटीआई, गुरुग्रामWed, 20 Aug 2025 10:45 PM
गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने बुधवार को सेक्टर 53 में स्थित एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बेचे जा रहे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) किट और सर्जिकल उपकरण बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जो मेडिकल स्टोर खोल रखा था, वहां से उसके संबंध में किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने इस घटना के संबंध में सेक्टर 53 के पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की है।

मामले की जानकारी देते हुए उप सिविल सर्जन और जिले में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) के नोडल अधिकारी डॉक्टर जय प्रकाश ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को नानी सरकार नाम के एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली थी, जो सेक्टर 52 के वजीराबाद गांव के धानी चौक पर अवैध रूप से एक मेडिकल स्टोर चला रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी स्टोर संचालक बिना पंजीकृत चिकित्सक के लाइसेंस या वैध मेडिकल पंजीकरण के गर्भपात किट भी बेच रहा था। जिसके बाद इस बारे में सूचना मिलने के बाद, सिविल सर्जन डॉ. अलका सिंह ने एक टीम का गठन किया, जिसने स्टोर पर छापा मारा, अधिकारियों ने बताया कि हालांकि आरोपी नानी सरकार भागने में सफल रहा।

छापेमारी के दौरान, स्टोर के पीछे स्थित एक प्लास्टिक के ड्रम से कथित तौर पर एमटीपी किट और सर्जिकल चिकित्सा पद्धति के जरिए किए जाने वाले गर्भपात में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए। साथ ही अधिकारियों ने आगे बताया कि आरोपी के ठिकाने से मेडिकल स्टोर के लिए मिला कोई खुदरा या थोक दवा का लाइसेंस नहीं मिला और ना ही कोई एमटीपी पंजीकरण लाइसेंस मिला।

डॉ. प्रकाश ने कहा, 'स्टोर से एमटीपी किट स्ट्रिप्स की बरामदगी से संकेत मिलता है कि परिसर में गर्भपात भी किया जाता था। जांच के दौरान टीम ने वहां से जब्त सामग्री, रिकॉर्ड और वीडियो फुटेज पुलिस को सौंप दिए, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और एमटीपी अधिनियमों की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।'