IITF 2026: दिल्ली में ट्रेड फेयर कल से, टिकट कहां से खरीदें; 14 दिनों तक क्या-क्या होगा खास
IITF 2026: दिल्ली में आईआईटीएफ-2026 की शुरुआत पहले 14 नवंबर को होना था, लेकिन इस साल 13 नवंबर को ट्रेड फेयर का उद्घाटन हो रहा है। 14 दिन चलने वाला यह मेला आम लोगों के लिए 19 को खुलेगा।
IITF 2026: भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (IITF 2026) का आगाज कल यानी 13 नवंबर को हो रहा है। इस बार मेले की थीम 'विकास और विरासत' रखी गई है। 14 दिन तक चलने वाले इस मेले में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 10 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। आम लोगों के लिए प्रवेश 19 नवंबर से होगा। शुरुआती पांच दिन मेला केवल बिजनेस विजिटर्स के लिए खुला रहेगा। मेले के लिए टिकट ऑनलाइन और दिल्ली मेट्रो के करीब 50 स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे।
कहां से खरीद सकते हैं ट्रेड फेयर का टिकट?
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खरीदे जा सकेंगे। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (ITPO) के चेयरमैन जावेद अशरफ के मुताबिक, टिकट ITPO की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के लगभग 50 स्टेशनों पर भी टिकट खरीदने की सुविधा मिलेगी। ट्रेड फेयर के लिए टिकट की कीमत को लेकर आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है।
आम लोगों के लिए 19 को खुलेगा ट्रेड फेयर
14 दिवसीय ट्रेड फेयर 14 से 27 नवंबर तक चलेगा। इसके शुरुआती पांच दिन 14 से 18 नवंबर तक बिजनेस विजिटर्स के लिए आरक्षित रहेंगे। आम लोग और बिजनेस विजिटर्स 19 से 27 नवंबर तक मेले में जा सकेंगे।
इस साल 13 नवंबर को उद्घाटन
मेले का उद्घाटन समारोह 13 नवंबर की शाम को भारत मंडपम के कन्वेंशन सेंटर में होगा। पहले उद्घाटन 14 नवंबर की सुबह होना था, लेकिन प्रदर्शनी लगाने की तैयारियों और वीआईपी मेहमानों के आगमन के कारण व्यवस्थाओं में दिक्कत की वजह से उद्घाटन समारोह एक दिन पहले करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पद्मश्री से सम्मानित शास्त्रीय नृत्यांगना गुरु माधवी मुद्गल की एक घंटे की नृत्य प्रस्तुति भी होगी।
31 राज्यों और 10 देशों की भागीदारी
जावेद अशरफ के मुताबिक, इस बार मेले में 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार के 51 विभाग, मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन और बैंक हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 10 देशों के प्रतिभागी भी शामिल होंगे। मेले में करीब 3,500 प्रदर्शक अपने उत्पाद और सेवाएं पेश करेंगे। इनमें बड़ी संख्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की होगी। प्रदर्शनी करीब 1.05 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में लगाई जाएगी।
ट्रेड फेयर के खास आकर्षण
हॉल ऑफ इंस्पिरेशन: पहली बार शुरू हो रहे इस हॉल में डीप टेक्नोलॉजी और उभरते क्षेत्रों में काम कर रहे करीब 600 स्टार्टअप अपनी उपलब्धियां दिखाएंगे।
वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP) पवेलियन: इसमें देश के अलग-अलग जिलों के खास उत्पाद, हस्तशिल्प, खानपान और सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलेगी।
फ्यूचर वर्स पवेलियन: करीब 1,000 वर्ग मीटर में फैले इस पवेलियन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और वर्चुअल रियलिटी (VR) से जुड़े अनुभव मिलेंगे।
खानपान और सांस्कृतिक कार्यक्रम: मेले में 90 से अधिक फूड आउटलेट होंगे। इसके अलावा भारत मंडपम के चार एम्फीथिएटर में 87 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। ऑडिटोरियम में भी कई प्रमुख कलाकार प्रस्तुति देंगे।
पार्किंग और मेट्रो से आने वालों के लिए क्या व्यवस्था
मेले में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए भारत मंडपम के अलग-अलग गेटों से शटल सेवाएं चलाई जाएंगी। ये सेवाएं पार्किंग स्थलों और प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को जोड़ेंगी। दिल्ली मेट्रो भी मेले के दौरान अपनी ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी। आयोजकों ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि ट्रैफिक और पर्यावरण पर दबाव कम हो। हालांकि, करीब 4000 कारों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी उपलब्ध रहेगी।
पिछले साल 18 लाख लोग पहुंचे थे
ITPO चेयरमैन ने बताया कि पिछले साल 14 दिनों के दौरान करीब 18 लाख लोग ट्रेड फेयर में पहुंचे थे। इस बार उन्हें उम्मीद है कि आगंतुकों की संख्या पिछले साल से अधिक रहेगी। मेले में प्रदर्शकों और आगंतुकों की सुविधा के लिए एक नया डिजिटल एप भी शुरू किया जाएगा। इसके जरिए लोग प्रदर्शनी स्थल पर अपना रास्ता खोज सकेंगे, जबकि प्रदर्शक बिजनेस मीटिंग का समय तय कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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