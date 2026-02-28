गुरुग्राम पुलिस ने IIT छात्र समेत 3 को गिरफ्तार किया, विदेशी साइबर जालसाजों के लिए करते थे काम
गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार को बताया कि विदेशी साइबर जालसाजों के लिए काम करने के आरोप में आईआईटी के एक छात्र सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को राजस्थान के जयपुर में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। ये लोग न केवल जालसाजों को 30 प्रतिशत कमीशन पर बैंक खाते मुहैया कराते थे, बल्कि इन खातों का संचालन भी करते थे। पुलिस ने उनके पास से 11 मोबाइल फोन, 40 सिम कार्ड, 43 एटीएम कार्ड, 15 बैंक पासबुक और 7 चेकबुक बरामद की हैं।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जयपुर निवासी सौरभ कुमार मीना (27), फलोदी निवासी अभिषेक बिश्नोई (20) और राजस्थान के नागौर निवासी लक्ष्मण उर्फ लकी (22) के रूप में हुई है। सौरभ कुमार मीना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर का छात्र है, अभिषेक बिश्नोई ने नर्सिंग की पढ़ाई की है और लक्ष्मण उर्फ लकी के पास एमए की डिग्री है।
पुलिस ने बताया कि 1 जनवरी को एक आदमी ने साइबर थाना पश्चिम में शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि एक आदमी ने टेलीग्राम ऐप के माध्यम से उससे संपर्क किया और एक काम पूरा करवाने के बहाने उससे लगभग 313000 रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर गुरुवार को जयपुर से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गुरुग्राम की साइबर शाखा के एसीपी प्रियांशु दीवान ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे विदेश में रहने वाले साइबर जालसाजों के लिए काम करते थे। उन्होंने धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले बैंक खाते खरीदे और उन्हें संचालित किया। प्राप्त राशि में से 30 प्रतिशत कमीशन लेकर वे शेष रकम यूएसडीटी (एक क्रिप्टोकरेंसी स्टेबलकॉइन) के माध्यम से विदेश में जालसाजों को भेजते थे।
उन्होंने आगे बताया कि दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी सौरभ कुमार मीना से पुलिस रिमांड के दो दिनों के दौरान पूछताछ की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।