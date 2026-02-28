Hindustan Hindi News
गुरुग्राम पुलिस ने IIT छात्र समेत 3 को गिरफ्तार किया, विदेशी साइबर जालसाजों के लिए करते थे काम

Feb 28, 2026 11:05 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, गुरुग्राम
गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार को बताया कि विदेशी साइबर जालसाजों के लिए काम करने के आरोप में आईआईटी के एक छात्र सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को राजस्थान के जयपुर में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। ये लोग न केवल जालसाजों को 30 प्रतिशत कमीशन पर बैंक खाते मुहैया कराते थे, बल्कि इन खातों का संचालन भी करते थे। पुलिस ने उनके पास से 11 मोबाइल फोन, 40 सिम कार्ड, 43 एटीएम कार्ड, 15 बैंक पासबुक और 7 चेकबुक बरामद की हैं।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जयपुर निवासी सौरभ कुमार मीना (27), फलोदी निवासी अभिषेक बिश्नोई (20) और राजस्थान के नागौर निवासी लक्ष्मण उर्फ ​​लकी (22) के रूप में हुई है। सौरभ कुमार मीना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर का छात्र है, अभिषेक बिश्नोई ने नर्सिंग की पढ़ाई की है और लक्ष्मण उर्फ ​​लकी के पास एमए की डिग्री है।

पुलिस ने बताया कि 1 जनवरी को एक आदमी ने साइबर थाना पश्चिम में शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि एक आदमी ने टेलीग्राम ऐप के माध्यम से उससे संपर्क किया और एक काम पूरा करवाने के बहाने उससे लगभग 313000 रुपये की धोखाधड़ी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर गुरुवार को जयपुर से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गुरुग्राम की साइबर शाखा के एसीपी प्रियांशु दीवान ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे विदेश में रहने वाले साइबर जालसाजों के लिए काम करते थे। उन्होंने धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले बैंक खाते खरीदे और उन्हें संचालित किया। प्राप्त राशि में से 30 प्रतिशत कमीशन लेकर वे शेष रकम यूएसडीटी (एक क्रिप्टोकरेंसी स्टेबलकॉइन) के माध्यम से विदेश में जालसाजों को भेजते थे।

उन्होंने आगे बताया कि दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी सौरभ कुमार मीना से पुलिस रिमांड के दो दिनों के दौरान पूछताछ की जा रही है।

