दिल्ली में क्यों सफल नहीं हो सका क्लाउड सीडिंग ट्रायल? IIT कानपुर के निदेशक ने समझाई पूरी बात

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बिगड़ते स्तर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को शहर में कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग के दो परीक्षण कराए। हालांकि देर रात तक इसका कुछ नतीजा नहीं निकला और शहर में बारिश नहीं हुई। जिसके बाद IIT कानपुर के निदेशक मनिंद्र अग्रवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये परीक्षण पूरी तरह सफल नहीं रहे क्योंकि विमान से दागे गए फ्लेयर्स बारिश कराने में विफल रहे।

इस बारे में एनडीटीवी से बात करते हुए मनिंद्र अग्रवाल ने बताया कि, 'क्लाउड सीडिंग के परीक्षण के लिए कानपुर और मेरठ से दो एयरक्राफ्ट ने उड़ानें भरीं थीं, इनमें से एक ने दोपहर में और एक ने थोड़ी देर बाद शाम को उड़ान भरी थी। दोनों ने मिलकर कुल 14 फ्लेयर्स दागे थे और इसके बाद विमान लौट गए थे। हालांकि उनके असर से अभी तक बारिश नहीं हुई। इसलिए, इस लिहाज से यह परीक्षण पूरी तरह सफल नहीं है।'

क्लाउड सीडिंग परीक्षण क्यों नहीं रहे कारगर? क्लाउड सीडिंग परीक्षणों पर दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट में बताया गया कि IMD के अनुसार शहर में अनुमानित नमी की मात्रा लगभग 10-15 प्रतिशत थी, जो क्लाउड सीडिंग के लिए कहीं से भी आदर्श नहीं है। मनींद्र अग्रवाल ने भी तर्क पर सहमति जताई और कहा कि हालांकि राजधानी में अच्छे बादल छाए हुए थे, लेकिन नमी की मात्रा बारिश कराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अग्रवाल ने एनडीटीवी को बताया, 'आज जो बादल मौजूद हैं, उनमें नमी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे बताया गया था कि यह केवल 15-20% है। इसलिए, इतनी कम नमी के साथ बारिश होने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं रहती।'

कल हो सकती है एकबार फिर कोशिश इसके साथ ही IIT निदेशक ने बताया कि अब इन परीक्षणों का तीसरा दौर बुधवार को आयोजित होने की संभावना है। उन्होंने आगे कहा, 'हमें उम्मीद है कि कम से कम इस परीक्षण से हमारी टीम को और अधिक विश्वास मिला होगा कि हम ये परीक्षण जारी रख सकते हैं। हम कल फिर से कोशिश करेंगे।' उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में ये परीक्षण सेसना विमान का उपयोग करके किए गए थे, जिसमें बारिश कराने के लिए नमक-आधारित सोडियम क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड फ्लेयर्स लगे हुए थे। पिछले हफ्ते बुराड़ी के ऊपर भी ऐसा ही एक परीक्षण किया गया था।

क्लाउड सीडिंग ने प्रदूषण कम करने में की मदद मंगलवार शाम को जारी दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लाउड सीडिंग परीक्षणों से लक्षित स्थानों पर पार्टिकुलेट मैटर कम करने में मदद मिली। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मंगलवार को वर्षा की दो घटनाएं दर्ज की गईं- नोएडा में शाम 4 बजे (0.1 मिमी बारिश) और ग्रेटर नोएडा में शाम 4 बजे (0.2 मिमी)। इसमें आगे कहा गया है कि क्लाउड सीडिंग के बाद पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 पर सीधा असर पड़ा।

पीटीआई के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है, 'क्लाउड सीडिंग से पहले मयूर विहार, करोल बाग और बुराड़ी में PM2.5 का स्तर क्रमशः 221, 230 और 229 था, जो पहली सीडिंग के बाद घटकर क्रमशः 207, 206 और 203 रह गया। इसी तरह, मयूर विहार, करोल बाग और बुराड़ी में PM10 का स्तर क्रमशः 207, 206 और 209 था, जो घटकर क्रमशः 177, 163 और 177 रह गया।'

सिरसा ने बताया था कैसे हुआ परीक्षण? इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया था कि मंगलवार को दो परीक्षण किए गए, जिनके जरिए राजधानी के बाहरी इलाकों को कवर किया गया। मंत्री ने कहा था, 'आज दिल्ली में दो क्लाउड सीडिंग परीक्षण किए गए, यह कुल मिलाकर तीसरा था। पहला आज सुबह कानपुर से और दूसरा मेरठ से शुरू हुआ। आज के परीक्षण में बाहरी दिल्ली के इलाकों को कवर किया गया। यह एक ऐतिहासिक परीक्षण रहा है।'

उन्होंने बताया कि परीक्षणों के दौरान खेकड़ा, बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग और मयूर विहार जैसे इलाकों को कवर किया गया। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान 2 से 2.5 किलोग्राम वजन वाले आठ फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया गया।