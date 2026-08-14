गुरुग्राम नगर निगम ने बारिश के दौरान शहर में होने वाले जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नगर निगम इसके लिए आईआईटी गांधीनगर की रिपोर्ट के आधार पर अपनी कार्ययोजना बना रहा है।

कृष्ण कुमार, गुरुग्राम गुरुग्राम शहर को जलभराव से आफत में डालने वाले 87 स्थानों की पहचान की गई है। आईआईटी गांधीनगर की रिपोर्ट पर अब गुरुग्राम नगर निगम ने यहां होने वाले जलभराव में कमी लाने के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है।

दरअसल, आईआईटी गांधीनगर की डिटेल रिपोर्ट से पहली बार शहर के भीतर बारिश के पानी के प्राकृतिक बहाव का सटीक ब्योरा सामने आया है। रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि गुरुग्राम में बारिश का पानी एक तरफ न बहकर अलग-अलग दिशाओं में बहता है, जिससे एक वार्ड का बरसाती पानी दूसरे वार्ड की कॉलोनियों और सेक्टरों में घुसकर तबाही मचाता है।

इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए निगम आयुक्त और निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने पिछले तीन दिनों तक शहर के विभिन्न संवेदनशील जलभराव वाले इलाकों का दौरा कर जमीनी दिक्कतों को समझा है। सर्वे रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि देश के अन्य प्रमुख महानगरों की तुलना में गुरुग्राम का भौगोलिक और प्राकृतिक ढांचा बिल्कुल भिन्न है। गुरुग्राम देश का एकमात्र ऐसा बड़ा शहर है, जहां बारिश के पानी की प्राकृतिक निकासी के लिए कोई बड़ी नदी या समुद्र जैसा बड़ा स्रोत उपलब्ध नहीं है। जैसे दिल्ली में शहर का बरसाती पानी सीधे यमुना नदी और नजफगढ़ ड्रेन में चला जाता है। मुंबई में बारिश का पानी सीधे अरब सागर और मीठी नदी में समा जाता है। चेन्नई में अडयार नदी, कूम नदी, बकिंघम नहर और पूंडी, रेड हिल्स व चेंबरमबक्कम जैसी प्राकृतिक झीलें पानी को सहेजती और समुद्र तक पहुंचाती हैं। ऐसे ही गुरुग्राम में पूरे शहर के पास बारिश के पानी की निकासी के लिए केवल एकमात्र सहारा नजफगढ़ ड्रेन ही है। जब तेज मूसलाधार बारिश होती है, तो नजफगढ़ ड्रेन पूरी तरह उफान पर आ जाती है। जलस्तर बढ़ने के कारण शहर के बरसाती नाले और सीवर ओवरफ्लो होकर बैक मारते हैं, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो जाता है।

पानी के बहाव की पहचान आईआईटी गांधीनगर ने सीवर, बरसाती नालों, जमीन के ढलान और पानी के प्राकृतिक बहाव का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया है। इसके मुताबिक शहर में 22 बड़े पॉइंट्स से एक वार्ड का बरसाती पानी भारी मात्रा में बहकर दूसरे वार्ड के सेक्टरों में जाता है। 65 छोटे आंतरिक बहाव से सेक्टर का पानी बहकर दूसरे सेक्टर में जाता है। जिससे जलभराव होता है।

ड्रेनेज क्षमता कम सात जुलाई को हुई बारिश के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि उस दिन शहर में लगभग 30 मिलियन लीटर बारिश का पानी गिरा था। इसके विपरीत, गुरुग्राम के वर्तमान बरसाती नालों और ड्रेनेज नेटवर्क की कुल जल वहन क्षमता महज तीन मिलियन लीटर पानी की है। इसके कारण जलभराव अधिक हुआ।

वार्ड में बहने वाले पानी को सहेजने की तैयारी शुरू आईआईटी गांधीनगर की रिपोर्ट के बाद नगर निगम ने तय किया है कि बारिश के पानी को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में बहने से रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोका और सहेजा जाएगा। इसके लिए निगम द्वारा सिंगापुर की तर्ज पर शहर के वार्डों में स्थित बड़े नगर निगम पार्कों के नीचे जमीन के अंदर कंक्रीट के बड़े वॉटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे।

अंडरग्राउंड कंक्रीट वॉटर टैंक बनाने की योजना सिंगापुर के डिटेंशन टैंकों की तर्ज पर ही गुरुग्राम के सेक्टरों व कॉलोनियों के पार्कों के नीचे अंडरग्राउंड कंक्रीट वाटर टैंक बनाने की योजना है। इसका उद्देश्य बारिश के पानी को सीधे नजफगढ़ ड्रेन में बहाने के बजाय शहर के तालाबों, पार्कों और वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स के माध्यम से भूजल को रिचार्ज करना है।