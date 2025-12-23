IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने इंसानों की तरह प्रयोग करने वाला AI वैज्ञानिक बनाया

संक्षेप: IIT दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ऐसा AI एजेंट विकसित किया है, जो अब सिर्फ डेटा को एनालिसिस करने या लिखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसानी वैज्ञानिकों की तरह खुद लैब में जाकर असली वैज्ञानिकों की तरह प्रयोग कर सकता है।

IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। IIT दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ऐसा AI एजेंट विकसित किया है, जो अब सिर्फ डेटा को एनालिसिस करने या लिखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसानी वैज्ञानिकों की तरह खुद लैब में जाकर असली वैज्ञानिकों की तरह प्रयोग कर सकता है। इस AI एजेंट का नाम है ‘AILA’ (Artificially Intelligent Lab Assistant)।

इस रिसर्च को प्रतिष्ठित जर्नल Nature Communications में पब्लिश किया गया है। रिसर्च का शीर्षक है- “Evaluating large language model agents for automation of atomic force microscopy.” AILA को खासतौर पर AFM जैसे हाईटेक और जटिल उपकरण को चलाने के लिए ट्रेंड किया गया है। AFM का उपयोग पदार्थों को बेहद सूक्ष्म स्तर पर देखने और समझने के लिए किया जाता है।

IIT दिल्ली के स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के पीएचडी स्कॉलर इंद्रजीत मंडल के अनुसार, AILA ने उनके शोध कार्य की गति कई गुना बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि पहले माइक्रोस्कोप के पैरामीटर को सही करने और उच्च गुणवत्ता वाली इमेज पाने में पूरा दिन लग जाता था, जबकि अब यही काम AILA सिर्फ 7 से 10 मिनट में कर देता है।

IIT दिल्ली के प्रोफेसर अनूप कृष्णन, जो सिविल इंजीनियरिंग विभाग और यार्डी स्कूल ऑफ AI से जुड़े हैं, कहते हैं कि यह तकनीक AI की भूमिका को पूरी तरह बदल देती है। हालांकि शोध में यह भी सामने आया कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान काफी नहीं है। कुछ AI मॉडल, जो विज्ञान से जुड़े सवालों में अच्छे थे, वास्तविक प्रयोगशाला परिस्थितियों में असफल रहे। इसे समझाते हुए मंडल ने कहा कि यह ठीक वैसा है जैसे ट्रैफिक नियम पढ़ लेना और असल सड़क पर गाड़ी चलाने में फर्क होता है।