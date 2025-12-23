IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने इंसानों की तरह प्रयोग करने वाला AI वैज्ञानिक बनाया

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsIIT Delhi researchers create AI scientist who can conduct experiments like humans
IIT दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ऐसा AI एजेंट विकसित किया है, जो अब सिर्फ डेटा को एनालिसिस करने या लिखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसानी वैज्ञानिकों की तरह खुद लैब में जाकर असली वैज्ञानिकों की तरह प्रयोग कर सकता है।

Dec 23, 2025 07:07 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। IIT दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ऐसा AI एजेंट विकसित किया है, जो अब सिर्फ डेटा को एनालिसिस करने या लिखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसानी वैज्ञानिकों की तरह खुद लैब में जाकर असली वैज्ञानिकों की तरह प्रयोग कर सकता है। इस AI एजेंट का नाम है ‘AILA’ (Artificially Intelligent Lab Assistant)।

इस रिसर्च को प्रतिष्ठित जर्नल Nature Communications में पब्लिश किया गया है। रिसर्च का शीर्षक है- “Evaluating large language model agents for automation of atomic force microscopy.” AILA को खासतौर पर AFM जैसे हाईटेक और जटिल उपकरण को चलाने के लिए ट्रेंड किया गया है। AFM का उपयोग पदार्थों को बेहद सूक्ष्म स्तर पर देखने और समझने के लिए किया जाता है।

IIT दिल्ली के स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के पीएचडी स्कॉलर इंद्रजीत मंडल के अनुसार, AILA ने उनके शोध कार्य की गति कई गुना बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि पहले माइक्रोस्कोप के पैरामीटर को सही करने और उच्च गुणवत्ता वाली इमेज पाने में पूरा दिन लग जाता था, जबकि अब यही काम AILA सिर्फ 7 से 10 मिनट में कर देता है।

IIT दिल्ली के प्रोफेसर अनूप कृष्णन, जो सिविल इंजीनियरिंग विभाग और यार्डी स्कूल ऑफ AI से जुड़े हैं, कहते हैं कि यह तकनीक AI की भूमिका को पूरी तरह बदल देती है। हालांकि शोध में यह भी सामने आया कि केवल सैद्धांतिक ज्ञान काफी नहीं है। कुछ AI मॉडल, जो विज्ञान से जुड़े सवालों में अच्छे थे, वास्तविक प्रयोगशाला परिस्थितियों में असफल रहे। इसे समझाते हुए मंडल ने कहा कि यह ठीक वैसा है जैसे ट्रैफिक नियम पढ़ लेना और असल सड़क पर गाड़ी चलाने में फर्क होता है।

शोधकर्ताओं ने सुरक्षा को लेकर भी चेतावनी दी है। कुछ मामलों में AI एजेंट निर्देशों से भटक गया, जिससे उपकरणों को नुकसान का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए भविष्य में मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल जरूरी होंगे। यह उपलब्धि भारत सरकार की AI for Science and Engineering पहल के अनुरूप है। हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) के तहत AI आधारित शोध के लिए फंडिंग की घोषणा की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि AILA जैसे स्वायत्त लैब असिस्टेंट देश में वैज्ञानिक शोध को अधिक सुलभ और तेज़ बना सकते हैं।

