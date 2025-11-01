Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsIIT Delhi report says winter atmosphere of Delhi is unsuitable for cloud seeding
सर्दियों में दिल्ली का वातावरण क्लाउड सीडिंग के लिए अनुपयुक्त; IIT-D की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

सर्दियों में दिल्ली का वातावरण क्लाउड सीडिंग के लिए अनुपयुक्त; IIT-D की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने आईआईटी-कानपुर के सहयोग से बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग और मयूर विहार में दो क्लाउड-सीडिंग परीक्षण किए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। संस्थान ने इससे पहले 2017-18 में कानपुर में सफल परीक्षण किए थे, लेकिन एनसीआर में यह इस तरह का पहला प्रयोग था।

Sat, 1 Nov 2025 12:54 AMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी वासियों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने हाल ही में शहर में क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम वर्षा कराने के लिए दो कोशिशें की थीं, हालांकि ये दोनों सफल नहीं रही थीं। अब इस बारे में IIT दिल्ली की एक रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्याप्त नमी की कमी के कारण दिल्ली का शीतकालीन वातावरण, लगातार क्लाउड सीडिंग के लिए विशेष रूप से दिसंबर और जनवरी के प्रदूषण के चरम महीनों के दौरान, जलवायु विज्ञान की दृष्टि से अनुपयुक्त है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

IIT-दिल्ली की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में प्रदूषण प्रबंधन के लिए क्लाउड सीडिंग को शुरुआती उपाय के रूप में अपनाने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अगर यह प्रयोग सफल हो भी जाता है, तो भी यह केवल 1 से 3 दिनों के लिए ही राहत प्रदान करेगा, जो कि अस्थायी होगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की यह रिपोर्ट 28 अक्टूबर को दिल्ली में किए गए दो क्लाउड सीडिंग परीक्षणों के तीन दिन बाद आई है। यह परीक्षण काफी हद तक वांछित परिणाम देने में विफल रहे थे। जिसके बाद इस सप्ताह के लिए निर्धारित ऐसे और परीक्षणों को बादलों में नमी की मात्रा कम होने के कारण रोक दिया गया था।

क्लाउड सीडिंग पर हुआ यह अध्ययन IIT के वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र द्वारा जलवायु संबंधी आंकड़ों (2011-2021) को एकीकृत करने वाले एक व्यापक विश्लेषण पर आधारित था। रिपोर्ट में कहा गया है, 'हालांकि दिल्ली की सर्दियों के दौरान विशिष्ट वायुमंडलीय परिस्थितियों में क्लाउड सीडिंग सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन एक सुसंगत और विश्वसनीय वायु-गुणवत्ता हस्तक्षेप के रूप में इसकी व्यावहारिक उपयोगिता सीमित है। आवश्यक वायुमंडलीय परिस्थितियां दुर्लभ हैं और अक्सर प्राकृतिक वर्षा के साथ मेल खाती हैं, जिससे संभावित सीमांत लाभ सीमित हो जाता है।'

रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा, यह घोषित वायु-गुणवत्ता आपात स्थितियों के दौरान एक उच्च-लागत वाले, रणनीतिक हस्तक्षेप के रूप में काम कर सकता है, जो कड़े MSI-आधारित उपयुक्तता मानदंडों को पूरा करने वाले पूर्वानुमान पर निर्भर करता है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि अंततः, अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि उत्सर्जन में निरंतर कमी दिल्ली में लंबे समय से जारी वायु प्रदूषण संकट का सबसे व्यवहार्य और टिकाऊ समाधान है।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘यहां तक कि संभावित रूप से आशाजनक माने जाने वाले दिनों (जैसे बिना बारिश वाले बादल युक्त पश्चिमी विक्षोभ के दिन) पर भी, बहु-मानदंड नमी उपयुक्तता सूचकांक (MSI) इंगित करता है कि उनमें अक्सर सफल सीडिंग के लिए आवश्यक गहन नमी, संतृप्ति और वायुमंडलीय उत्थान के आवश्यक संयोजन का अभाव होता है।’

अध्ययन में दिल्ली के उच्च एरोसोल वातावरण से उत्पन्न जटिलताओं पर प्रकाश डाला गया है। उच्च एरोसोल लोडिंग (उच्च एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ द्वारा चिह्नित) बादल के विस्तार में बढ़ोतरी और उच्च तरल/बर्फीले पानी की मात्रा से जुड़ी है, खासकर बरसात के दौरान।

अनुकूल सूक्ष्मभौतिक परिस्थितियां (निम्न मेघ आधार, उच्च जल सामग्री) अक्सर प्राकृतिक रूप से होने वाली वर्षा के साथ मेल खाती हैं, जिससे सीडिंग का संभावित अतिरिक्त लाभ सीमित हो जाता है। एरोसोल परत की कम ऊंचाई (दो किमी से नीचे) और विशिष्ट सीडिंग योग्य बादल परतों (2-5 किमी) के बीच ऊर्ध्वाधर पृथक्करण भी महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है।

प्रदूषण निवारण के संबंध में, विश्लेषण इस बात की पुष्टि करता है कि भारी प्राकृतिक वर्षा अत्यधिक प्रभावी होती है (80-95 प्रतिशत से अधिक पीएम2.5, पीएम 10, एरनओएक्स बह जाता है), जबकि हल्की वर्षा न्यूनतम प्रभाव डालती है।

वर्षा के बाद ओजोन सांद्रता अक्सर बढ़ जाती है। हालांकि शुष्क पश्चिमी विक्षोभ कुछ सीमित वायु-संचार प्रदान करते हैं, फिर भी सिल्वर आयोडाइड जैसे सीडिंग एजेंटों के पर्यावरणीय/स्वास्थ्य प्रभावों, उच्च परिचालन लागत और वैज्ञानिक अनिश्चितताओं के संबंध में गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है,‘इन बाधाओं को देखते हुए, दिल्ली के शीतकालीन वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए क्लाउड सीडिंग को प्राथमिक या विश्वसनीय रणनीति के रूप में अनुशंसित नहीं किया जा सकता है। इसे अधिक से अधिक, एक संभावित उच्च-लागत वाले, आपातकालीन अल्पकालिक उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए, जो कड़े पूर्वानुमान मानदंडों पर निर्भर हो।

दिल्ली सरकार ने आईआईटी-कानपुर के सहयोग से बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग और मयूर विहार में दो क्लाउड-सीडिंग परीक्षण किए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। संस्थान ने इससे पहले 2017-18 में कानपुर में सफल परीक्षण किए थे, लेकिन दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में यह इस तरह का पहला प्रयोग था।

इससे पहले दिल्ली सरकार ने शहर के प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने हेतु आईआईटी-कानपुर के सहयोग से कुल कम से कम 10 क्लाउड सीडिंग परीक्षणों की योजना बनाई थी। राज्य मंत्रिमंडल ने मई की शुरुआत में क्लाउड सीडिंग परियोजना को मंजूरी दी थी और पांच परीक्षणों के लिए 3.21 करोड़ रुपए आवंटित किए थे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।