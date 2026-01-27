Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsiit delhi controversy caste race conference fact finding committee prof divya dwivedi
IIT Delhi में 'जाति और नस्ल' पर हुई चर्चा तो क्यों मचा बवाल? अब बैठेगी जांच कमेटी

IIT Delhi में 'जाति और नस्ल' पर हुई चर्चा तो क्यों मचा बवाल? अब बैठेगी जांच कमेटी

संक्षेप:

IIT दिल्ली ने 'जाति और नस्ल' विषय पर आयोजित एक अकादमिक कॉन्फ्रेंस के कंटेंट पर उठते सवालों के बाद जांच के आदेश दिए हैं, जबकि आयोजकों का दावा है कि कार्यक्रम पूरी तरह स्वीकृत और अकादमिक था।

Jan 27, 2026 11:16 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

देश के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) दिल्ली में आयोजित एक अकादमिक कॉन्फ्रेंस अब विवादों के घेरे में आ गई है। 16 से 18 जनवरी के बीच 'जाति और नस्ल' के मुद्दे पर हुई इस कॉन्फ्रेंस को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जांच के आदेश

IIT दिल्ली प्रशासन ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि इस कॉन्फ्रेंस के वक्ताओं और कंटेंट को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। इसके चलते संस्थान ने एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें स्वतंत्र सदस्य शामिल होंगे। प्रशासन ने साफ कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

किस मुद्दे पर थी यह कॉन्फ्रेंस?

ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज विभाग द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस का विषय 'क्रिटिकल फिलॉसफी ऑफ कास्ट एंड रेस' था। इसका मुख्य उद्देश्य डरबन में हुई 'वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म' के 25 साल पूरे होने पर चर्चा करना था। इसमें 'जाति, नस्ल और लिंग', 'दलित अधिकार' और 'जाति रहित मानवतावाद' जैसे विषयों पर लेक्चर्स दिए गए थे।

प्रोफेसर की दलील: 'पहले ही ली थी मंजूरी'

इस कॉन्फ्रेंस की आयोजक प्रोफेसर दिव्या द्विवेदी से प्रशासन ने स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि, प्रोफेसर द्विवेदी का कहना है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से अकादमिक था और इसके लिए प्रशासन से पहले ही मंजूरी ले ली गई थी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का शेड्यूल पहले से ही पब्लिक डोमेन में था और इसका मकसद सामाजिक असमानताओं पर आलोचनात्मक सोच पैदा करना था।

ये भी पढ़ें:'मुझे फंसाने की साजिश रची'; रुपये लेते वीडियो सामने आने पर बोला मुनेंद्र
ये भी पढ़ें:48000 किलो केमिकल भी बेअसर! यमुना में फिर लौटा ‘जहरीला झाग’, ठंड ने बढ़ाई मुसीबत

छात्रों ने कहा- सिर्फ पढ़ाई की बातें हुईं, कोई नारेबाजी नहीं

जहां एक तरफ प्रशासन ने जांच बैठा दी है, वहीं कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले छात्रों का कुछ और ही कहना है। नाम न छापने की शर्त पर एक पीएचडी छात्र ने बताया कि वहां कोई नारेबाजी नहीं हुई थी। यह पूरी तरह से एक स्कॉलर चर्चा थी, जिसमें जाति और नस्ल जैसे विषयों पर बात की गई, जो पहले भी होती रही है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।