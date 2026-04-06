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IIT दिल्ली के कायाकल्प की तैयारी: अगले 10 साल में बनेगा वर्ल्ड क्लास कैंपस, ₹10,000 करोड़ की है योजना

Apr 06, 2026 06:04 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IIT Delhi : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली अगले एक दशक में अपने परिसर का बड़े स्तर पर कायाकल्प करने की योजना बना रहा है। योजना के तहत पूरे कैंपस को आधुनिक बनाया जाएगा। इसमें आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्रों का योगदान होगा। 

IIT दिल्ली के कायाकल्प की तैयारी: अगले 10 साल में बनेगा वर्ल्ड क्लास कैंपस, ₹10,000 करोड़ की है योजना

IIT Delhi Redevelopment Plan : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली अगले एक दशक में अपने परिसर का बड़े स्तर पर कायाकल्प करने की योजना बना रहा है। योजना के तहत पूरे कैंपस को आधुनिक बनाया जाएगा। इस योजना के तहत शैक्षणिक, शोध और आवासीय ढांचे का पुनर्निर्माण शामिल है। इसमें आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्रों का योगदान होगा।

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एक अधिकारी ने बताया कि आईआईटी दिल्ली का विभिन्न संस्थानों के साथ अनुबंध और वैश्विक जरूरतों को पूरा करने वाले कोर्स भी शुरू करने की योजना है। इस कायाकल्प के लिए लगभग 10 हजार करोड़ की राशि लगने का अनुमान है। आईआईटी के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी का कहना है कि अभी यह प्रक्रिया में है और हम इसे कुछ महीनों बाद अंतिम रूप देंगे।

चरणबद्ध तरीके से हटेंगे पुराने भवन

आईआईटी दिल्ली 1965 से संचालित हो रहा है। यहां कई इमारतें पुरानी हो चुकी हैं और संस्थान चरणबद्ध तरीके से उसे हटाकर उसके स्थान पर नई इमारतें बनाएगा। इसकी ऊंचाई भी बढ़ाई जाने की योजना है। यही नहीं, शुरुआत में बने पुराने हॉस्टलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। हौजखास कैंपस के अलावा आरके पुरम में नए आवासीय परिसर और सोनीपत और झज्जर कैंपस के विस्तार जैसी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा हैं। साथ ही, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। वर्तमान में संस्थान में कई सेंटर फॉर एक्सिलेंस हैं और आने वाले समय में इसमें और विस्तार होगा। संस्थान का मानना है कि यह कायाकल्प योजना भविष्य की शोध जरूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी।

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पूर्व छात्रों का है योगदान

आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जनवरी में संस्थान ने पहली बार एलुमनी इंपैक्ट रिपोर्ट 2026 जारी की थी। इसमें संस्थान ने यह माना था कि पूर्व छात्र न सिर्फ आर्थिक, बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी इस विजन को मजबूत आधार दे सकते हैं। इसके लिए संस्थान पूर्व छात्रों के संपर्क में है।

नवाचार को बढ़ावा मिलेगा

आईआईटी दिल्ली एलुमनी इंपैक्ट रिपोर्ट के अनुसार, संस्थान की स्थापना से लेकर 2025 तक 65,000 से अधिक एलुमनाई उद्योग, स्टार्टअप, सरकार और वैश्विक संस्थानों में प्रभावशाली पदों पर हैं। ऐसे में संस्थान की 2035 योजना के लिए फंडिंग, इंडस्ट्री साझेदारी और नवाचार को बढ़ावा देने में यह नेटवर्क महत्वपूर्ण साबित होगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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