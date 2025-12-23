वेंटिलेटर पर मरीजों के लिए AI करेगा भविष्यवाणी, IIT-दिल्ली और एम्स ने बनाई खास तकनीक

संक्षेप: आईआईटी दिल्ली और एम्स ने एक नया एआई टूल विकसित किया है, जो वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों के बचने की संभावना का सटीक पूर्वानुमान लगाएगा, जिससे डॉक्टरों को आईसीयू संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी।

गंभीर बीमारियों के कारण आईसीयू में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीजों को फायदा होगा या नहीं, यह पूर्वानुमान लगाना आसान नहीं होता।

अस्पतालों में मरीजों के दबाव में कई बार ऐसे मरीज को आईसीयू की सुविधा नहीं मिल पाती, जिनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। ऐसे में कई मरीज आईसीयू की सुविधा न मिल पाने से भी दम तोड़ देते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित मशीन लर्निंग टूल यह काम आसान करेगा।

आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग व एम्स के विशेषज्ञों ने मिलकर यह तकनीक विकसित की है। यह टूल डॉक्टरों को आईसीयू में जीवन रक्षक उपकरण (वेंटिलेटर) के सपोर्ट पर भर्ती मरीजों की स्थिति और इलाज से फायदा होगा या नहीं यह पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगा। इस आधार पर डॉक्टरों को आगे की रणनीति तय करने में मदद मिलेगी।

यह शोध हाल ही में मेडिकल जर्नल (जर्नल ऑफ क्लीनिकल मॉनिटरिंग एंड कंप्यूटिंग) में प्रकाशित हुआ है। इसके माध्यम से आईसीयू में भर्ती मरीज की सेहत में सुधार का पूर्वानुमान भी लगा सकेंगे। आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉ. अमित मैहंदीरत्ता के नेतृत्व में यह शोध किया गया। इस शोध में अहम भूमिका निभाने वाली शोधकर्ता डॉ. शिवी मेंदीरत्ता ने बताया कि मौजूदा समय में डॉक्टर मरीज की हालत और जांच रिपोर्ट के आधार पर सोफा स्कोर (सीक्वेंशियल ऑर्गेन फेल्योर स्कोर) तैयार करते हैं। इस आधार पर डॉक्टर आईसीयू में भर्ती मरीज की सेहत के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं। शोध में कहा गया है कि आईसीयू में भर्ती मरीजों की निगरानी जरूरी है।

आठ मशीन लर्निंग टूल का परीक्षण किया गया विशेषज्ञों ने आठ मशीन लर्निंग टूल का इस्तेमाल कर आईसीयू में भर्ती मरीजों के डाटा का परीक्षण किया। डॉक्टरों द्वारा तैयार मरीजों के सोफा स्कोर से भी तुलनात्मक अध्ययन किया। इस दौरान पाया गया कि शाप (शेप्ली-एडिटिव-एक्सप्लेनेशन) आधारित केएनएन (के-नियरेस्ट-नेबर) मशीन लर्निंग टूल आईसीयू के मरीजों की सेहत का पूर्वानुमान लगाने में ज्यादा मददगार है ।