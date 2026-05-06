गाजियाबाद की सोसाइटी में JCB खुदाई के दौरान फटी IGL पाइप लाइन, गैस लीक होने से मचा हड़कंप
गाजियाबाद के आदित्य वर्ल्ड सिटी स्थित लक्जुरिया एस्टेट में बुधवार की शाम खुदाई के दौरान आईजीएल की पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही निवासियों में हड़कंप मच गया।
गाजियाबाद के आदित्य वर्ल्ड सिटी स्थित लक्जुरिया एस्टेट में बुधवार की शाम खुदाई के दौरान आईजीएल की पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही निवासियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और आईजीएल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आईजीएल सप्लाई को बंद कराया। घटना के लिए लोगों ने एओए को जिम्मेदार ठहराया है।
JCB खुदाई के दौरान फटी IGL पाइप लाइन
सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि एओए बोर्ड की कथित लापरवाही से बड़ा हादसा टल गया। निवासियों के मुताबिक सोसाइटी के बेसमेंट में सीपेज की समस्या को लेकर एओए खुदाई करा रही थी, लेकिन इसके लिए आईजीएल, बिल्डर या अन्य किसी भी विभाग से कोई एनओसी नहीं ली गई, जो कि जरूरी है। बिना किसी की अनुमति के ही एओए ने खुदाई करवा दी। खुदाई के दौरान ही आईजीएल की लाइन फट गई। इससे करीब दो घंटे तक सप्लाई बाधित रही।
गंध महसूस होने से मचा हड़कंप
इसकी जानकारी लेने जैसे ही लोग नीचे उतरे तो उन्हें गंध महसूस हुई। गैस का पाइप फटने की जानकारी होते ही पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। समय रहते आईजीएल टीम ने सप्लाई बंद कर दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवाया और आईजीएल टीम ने मरम्मत कार्य किया।
जीडीए से शिकायत
निवासियों का आरोप है कि मरम्मत रिपेयरिंग कार्य में पारदर्शिता नहीं है और अब तक एग्रीमेंट व कार्य विवरण भी साझा नहीं किया गया है। खुदाई के लिए कोई अनुमति भी नहीं ली गई। लोगों ने मामले की शिकायत जीडीए और अन्य अधिकारियों से की है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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