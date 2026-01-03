Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsIGI Airport police arrest over 130 in visa passport fraud crackdown in 2025
दिल्ली में वीजा और पासपोर्ट धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, 130 से ज्यादा लोग गिरफ्तार

दिल्ली में वीजा और पासपोर्ट धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, 130 से ज्यादा लोग गिरफ्तार

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट यूनिट ने वीजा और पासपोर्ट धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साल 2025 में 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है।

Jan 03, 2026 02:49 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट यूनिट ने वीजा और पासपोर्ट धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साल 2025 में 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में इलीगल इमिग्रेशन में शामिल ट्रैवल एजेंट और उनके मददगार भी शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस के मुताबिक, जांच के तरीके में बगलाव करते हुए में अपराध से होने वाली कमाई का पता लगाने के लिए वित्तीय जांच पर विशेष जोर दिया गया। पहली बार, पुलिस ने धोखाधड़ी नेटवर्क चलाने के संदिग्ध एजेंटों के खिलाफ वित्तीय जांच शुरू की है।

नकद लेनदेन की चुनौतियों के बावजूद, जांचकर्ताओं ने ऐसे 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स की पहचान की जो संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों से लिंक थे। इसके बाद इनके डेबिट लेनदेन पर रोक लगा दी गई। एक मामले में, पुलिस ने आपराधिक कमाई से बनाई संदिग्ध संपत्ति को कुर्क करने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। अन्य आरोपी एजेंटों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसके अलावा, आरोपियों को देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए पुलिस ने 140 लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किए और दशक पुराने मामलों में वांछित 119 घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया।

हवाई अड्डे पर दलालों (टाउट्स) और चोरी की घटनाओं के खिलाफ भी अभियान तेज किया गया है। दलाली के 300 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें 400 से अधिक गिरफ्तारियां हुईं। वहीं, यात्री सामान और कार्गो चोरी के मामलों में 60 से अधिक लोग पकड़े गए, जिनमें एयरलाइंस के ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ से भी पूछताछ की गई।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Police
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।