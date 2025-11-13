Hindustan Hindi News
दिल्ली हवाई अड्डे पर शोर की जंग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की DIAL की याचिका

संक्षेप: दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के शोर से जुड़ी निगरानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की पुनर्विचार याचिका को 6 नवंबर को खारिज कर दिया है।

Thu, 13 Nov 2025 01:33 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) पर उड़ानें भरते-उतरते विमानों का कानफोड़ू शोर अब फिर से सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) की पुनर्विचार याचिका को 6 नवंबर को ठुकरा दिया, जिससे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को शोर निगरानी के मुद्दे पर नई अर्जी सुनने का रास्ता साफ हो गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने कहा कि कोई स्पष्ट गलती नहीं है और याचिका में कोई दम नहीं है।

सितंबर का अहम फैसला अब कायम

सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को एक सिविल अपील खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को NGT में नई अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, हेरिटेज और एनवायरनमेंट है। कोर्ट ने कहा कि NGT पुरानी मांगों सहित शोर निगरानी के पालन की जांच करे। NGT को निर्देश दिया गया कि अर्जी को जल्द और कानून के अनुसार निपटाए।

NGT का मार्च 2024 आदेश

NGT ने मार्च 2024 में DIAL को एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर शोर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने और डेटा वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया था। लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि DIAL ने सिर्फ पांच टर्मिनल लगाए। एयरपोर्ट में आठ रनवे हैं, जो 16 हिस्सों में बंटे हैं। रनवे 29/11 पर आधी से ज्यादा उड़ानें होती हैं। वसंत कुंज और आसपास के इलाकों में शोर की गंभीर परेशानी है।

जुलाई में क्लीन चिट, अब नई जांच की संभावना

NGT ने जुलाई 2024 में DIAL को निर्देशों का पालन करने वाला बताया था। इससे नाराज याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब कोर्ट की ताजा खारिजगी से NGT शोर कम करने के उपायों की पूरी समीक्षा कर सकता है। जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त कदम भी सुझा सकता है।

