IGI एयरपोर्ट के रास्तों पर नहीं लगेगा जाम, रात में भी 14 पॉइंट पर तैनात रहेगी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस

दिल्ली में रात के समय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जाने के दौरान कई बार जाम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को हर वक्त फ्लाइट छूटने का डर सताता रहता है। इस समस्या के निदान के लिए अधिकांश रास्तों पर रात के समय भी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती का फैसला लिया गया है। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। अमित झाSat, 20 Sep 2025 06:01 AM
अतिरिक्त आयुक्त दिनेश गुप्ता की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले 14 प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तैनात रहेंगे। इस दौरान वह सुनिश्चित करेंगे कि एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले इन रास्तों पर जाम न लगे। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, रात के समय हजारों की संख्या में लोग दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 एवं 3 की तरफ जाते हैं। ऐसे में रात के समय भी कई बार उन्हें रास्ते में जाम का सामना करना पड़ता है।

खासतौर से एनएच-48 पर उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। रात के समय धौला कुआं में कई बार बस, ऑटो एवं कैब सहित अन्य वाहन रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है।

दूसरी तरफ, रात के समय नो एंट्री खुलने से बड़ी संख्या में भारी वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं। इसके अलावा कई बार गाड़ी खराब होने, किसी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या किसी बड़े ट्रक आदि के पलटने से भी जाम की समस्या होती है। इसे ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यह महत्वपूर्ण पहल की है, ताकि रात के समय भी बिना जाम में फंसे वाहन एयरपोर्ट तक पहुंच सकें।

बाइक पर पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात : अधिकारियों के अनुसार, इन 14 रूट पर सभी 28 सर्कल से एक-एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बारी-बारी से तैनात किया जाएगा। इस तरह प्रत्येक पॉइंट पर दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी साथ रहेंगे। उन्हें सरकारी बाइक व जैकेट मुहैया कराई जाएगी। रात के समय ड्यूटी पर रहने वाले एसीपी एवं ट्रैफिक इंस्पेक्टर गश्त करते हुए यह देखेंगे कि पुलिसकर्मी अपने पॉइंट पर तैनात हैं या नहीं। फिलहाल इन पुलिस कर्मियों को चालान की अनुमति नहीं दी गई है।

कनॉट प्लेस एवं इंडिया गेट पर भी तैनाती : अधिकारियों ने इन 14 महत्वपूर्ण जगहों से पहले नई दिल्ली के कनॉट प्लेस एवं इंडिया गेट स्थित सी-हेक्सागन पर भी रात एक बजे तक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की है।

ये स्थान किए गए चिह्नित

● टी-3 आगमन

● टी-1 आगमन

● मेहरम नगर क्रॉसिंग

● पंचशील मार्ग-सरदार पटेल मार्ग

● 11 मूर्ति टी पॉइंट

● भिंडर पॉइंट

● मदरसा पॉइंट, डिफेंस कॉलोनी

● आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे

● अंधेरिया मोड़

● आश्रम चौक