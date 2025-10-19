Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsIGI Airport Delhi area illegal construction and pillars become threat to aircrafts
दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण-खंभों से विमानों को खतरा, GMR ने दर्ज कराई शिकायत

संक्षेप: दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के पास हवाई क्षेत्र के अतिक्रमण को लेकर एयरपोर्ट संचालन कंपनी जीएमआर की तरफ से नई दिल्ली जिला डीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई है। जीएमआर के अनुरोध पर नई दिल्ली डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो अतिक्रमण का सर्वे कर उसे हटाएगी।

Sun, 19 Oct 2025 05:42 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। अमित झा
शिकायत में बताया गया है कि एयरपोर्ट के पास कई इमारतों एवं बिजली के पोल की ऊंचाई ज्यादा है। इसकी वजह से विमानों के उड़ान भरने एवं उतरने के दौरान हादसा होने का खतरा बढ़ जाता है।

बता दें कि बीते दिनों अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद से दिल्ली एयरपोर्ट पर भी विशेष सावधानी बरती जा रही है। अधिकारियों की ओर से विमानों की उड़ान प्रभावित करने की आशंका वाली सभी कमियों को दूर किया जा रहा है। कुछ समय पहले एयरपोर्ट अधिकारियों द्वारा एयरपोर्ट के आसपास निरीक्षण में हवाई क्षेत्र का अतिक्रमण पाया गया था।

अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद जीएमआर की तरफ से एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर नई दिल्ली डीएम कार्यालय में शिकायत दी गई है। शिकायत में कहा गया है कि अगर इस अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो वह विमान हादसे का कारण बन सकता है।

एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि शिकायत पर नई दिल्ली जिला एसडीएम (मुख्यालय) की तरफ से डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में वसंत विहार एसडीएम, निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एनएचएआई के एग्जीक्यूटिव, एसडीएम डीडीएमए नई दिल्ली और डायल के मैनेजर को सदस्य बनाया गया है।

बिना अनुमति बनाए गए ऊंचे मकान टूटेंगे

एयरपोर्ट रनवे के सामने वाले रास्ते में बने मकानों का सर्वे होगा, जिसमें ऊंचे मकानों को चिन्हित किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि उन्होंने मकान की ऊंचाई क्या किसी ‌विभाग की अनुमति से बनाई है। प्राथमिक जांच में पता चला है कि इस तरह के मकान अवैध तरीके से बनाए गए हैं। इन मकानों की अवैध ऊंचाई तोड़ी जाएगी।

बिजली के पोल छोटे होंगे

सूत्रों ने बताया कि एनएच-8 पर लाइट के लिए लगाए गए कई खंभों की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है। यह ऊंचाई विमान की उड़ान में बाधा डाल सकती है। इसलिए ऐसे खंभों को चिन्हित करने के बाद उनकी ऊंचाई को कम करने का फैसला किया गया है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Airport
