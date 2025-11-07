दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम में खराबी, 100 से ज्यादा फ्लाइट लेट; यात्री अटके

संक्षेप: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) में दिक्कत आ गई। एटीसी सिस्टम में समस्या की वजह से उड़ानों की आवाजाही में देरी हो रही है। दिल्ली में 100 से ज्यादा उड़ानों में देर हो चुकी है और हजारों यात्री परेशान हैं।

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) में दिक्कत आ गई। एटीसी सिस्टम में समस्या की वजह से उड़ानों की आवाजाही में देरी हो रही है। दिल्ली में 100 से ज्यादा उड़ानों में देर हो चुकी है और हजारों यात्री परेशान हैं।

दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी दिक्कत की वजह से IGI एयरपोर्ट पर विमान संचालन में देरी हो रही है। समस्या को दूर करने के लिए टीमें सक्रियता से काम कर रही हैं। असुविधा के लिए खेद जाहिर करते हुए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने एयरलाइंस के साथ संपर्क में रहे।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बताया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान संचालन में देरी हो रही है क्योंकि ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में तकनीकी समस्या आ गई है। कंट्रोलर फिलहाल फ्लाइट प्लान्स को मैन्युअली प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे कुछ देरी हो रही है। तकनीकी टीमें सिस्टम को जल्द से जल्द बहाल करने पर काम कर रही हैं।

विमानन कंपनी इंडिगो की ओर से एक्स पर बताया गया कि एटीसी सिस्टम में तकनीकी दिक्कत की वजह से विमान संचालन में देरी हो रही है। कंपनी ने बताया कि दिल्ली के अलावा कई उत्तरी भारत के कई एयरपोर्ट पर असर हुआ है। इंडिगो ने कहा कि जमीन पर मौजूद और सवार हो चुके यात्रियों को अधिक इंतजार करना पड़ रहा है। विमानन कंपनी ने कहा कि क्रू और ग्राउंड टीम यात्रियों की मदद कर रही है।