'हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ'- आप नेता की मंत्री प्रवेश वर्मा को खुली चुनौती
आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा को खुली चुनौती दी है। 'हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ।' ताजी राजनीतिक उठापटक की शुरूआत दिल्ली की यमुना में मरी हुई मछलियां मिलाए जाने के दावे से शुरू हुई है।
आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा को खुली चुनौती दी है। 'हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ।' ताजी राजनीतिक उठापटक की शुरूआत दिल्ली की यमुना में मरी हुई मछलियां मिलाए जाने के दावे से शुरू हुई है। यह दावा भाजपा मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से किया गया है। आप नेता का कहना है कि जिस दलित लड़के ने दिल्ली सरकार की पोल खोल दी कि यमुना का पानी इतना प्रदूषित है कि उसमें मछलियां भी मर गईं हैं। उसे अवॉर्ड देने के बजाय जेल भेज दिया गया है।
मरी मछलियों की वीडियो डालने वाले को प्रवेश वर्मा ने गिरफ्तार कराया
ये सारी बातें आप नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं हैं। वीडियो की क्लिप शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा- 'हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ।' प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता ने कहा- 'जिस दलित युवा ने यमुना में मछलियां मर गईं उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर डालीं भाजपा मंत्री प्रवेश वर्मा ने उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। कल शाम को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। हमने सोशल मीडिया पर डाला तो पुलिस ने उसे थोड़ी देर में छोड़ दिया। लेकिन यह गुंडागर्दी है।
प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड पर फिर साधा निशाना
इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने पुरानी बात को याद दिलाते हुए कहा- ‘जिस युवक साहिब सिंह ने प्रवेश वर्मा के विभाग पीडब्ल्यूडी के सड़कों के भ्रष्टाचार को उजागर किया, दिखाया किस तरह से सड़कें हाथ से उखाड़ी जा रही हैं। प्रवेश वर्मा ने उस लड़के को थप्पड़ मारा। उसका मोबाइल छीनकर भाग गया और फिर उसके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कराई।’
प्रवेश वर्मा की हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ
आप नेता ने आगे कहा- यमुना में मरी मछलियों का सच उजागर करने वाले लड़के को धन्यवाद देने के बजाय, अवॉर्ड देने के बजाय उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं कह रहा हूं प्रवेश वर्मा अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। दिल्ली की यमुना प्रदूषित है और अगर पूर्वांचली भाई-बहनों के छोटे-छोटे बच्चे पिएंगे तो वो बीमार हो सकते हैं। अस्पताल तक पहुंच सकते हैं। मैं कह रहा हूं ऐसा, कराओ मेरे ऊपर एफआईआर।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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