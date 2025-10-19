Hindustan Hindi News
अगर यमुना साफ हो गई है, तो एक लीटर पानी पी लीजिए; AAP का दिल्ली सीएम को चैलेंज

संक्षेप: आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, अगर यमुना सच में साफ हो गई है, तो रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा चलकर एक लीटर पानी पी लें। मैं मान जाऊंगा कि यमुना साफ हो गई है।

Sun, 19 Oct 2025 05:09 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
छठ पूजा के चलते दिल्ली सरकार यमुना की साफ-सफाई पर विशेष जोर दे रही है। बीते दिन कालिंदी कुंज के घाट पर पहुंचकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता वीडियो में दावा किया था कि यमुना साफ हो रही है। इस बार यहां बिना झाग के महिलाएं छठ पर्व मना सकेंगी। इन दावों पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा, अगर यमुना सच में साफ हो गई है, तो रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा चलकर एक लीटर पानी पी लें। मैं मान जाऊंगा कि यमुना साफ हो गई है।

सौरभ भारद्वाज ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एएनआई से बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए लिखा- "अगर रेखा गुप्ता और परवेश वर्मा कालिंदी कुंज का एक लीटर पानी पी लें, पता चल जाएगा कितनी साफ हुई है यमुना।" अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा- "कैमिकल के छिड़काव से झाग कम होते हैं, प्रदूषण कम नहीं होता।" इसके बाद तंज भरे लहजे में लिखा- "थोड़ा लिख पढ़ लें।"

वीडियो में सौरभ भारद्वाज ने बताया, आपको समझना होगा कि यमुना में जो फोम बनता है, वो क्यों नहीं बनेगा। उन्होंने सवाल करते हुए कहा- क्या आपने कोई नई चीज लगाई है? क्या आपने हरियाणा से कोई समझौता किया है? क्या आपने नजफगढ़ से आने वाले नाले को बंद कर दिया है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।

तो सिर्फ आपकी सरकार होने पर फोम नहीं बनेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है। इतना जरूर है कि आप फोम के ऊपर एंटी फोम एजेंट का छिड़काव करें और फोम नहीं बने। दो तीन दिन पहले रेखा गुप्ता ने किया। ये वही केमिकल है, जिसका इस्तेमाल आप करती थी और प्रवेश वर्मा उस समय कहते थे कि ये जहर है।

आज आप कह रहे हैं कि हमने पलूशन खत्म कर दिया है। तो आप झूठ मत बोलिए। आप कहिए जिस तरह केजरीवाल फोम हटाने के लिए काम कर रहे थे, ऐसे ही हम भी कर रहे हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा से कहूंगा कि मेरे साथ चलिए और यमुना का एक लीटर पानी पी लीजिए। मैं मान जाऊंगा कि यमुना साफ हो गई है।

