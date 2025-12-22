क्या आप ओवरएक्टिंग कर सकते हैं; दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी को अब अभिनेता चाहिए!

संक्षेप: दिल्ली में पहली बार विपक्ष की भूमिका में आई अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता अब अभिनेता बनकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी अगुआई खुद दिल्ली के मुखिया बनाए गए सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, जो कई बड़े नेताओं के पंजाब चले जाने के बाद दिल्ली में पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा बन गए हैं।

कभी शासन का नया तरीका सिखाने का दावा करते हुए राजनीति में उतरी आम आदमी पार्टी (आप) इसमें कितना सफल हुई यह अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन अब सत्ता से बाहर जाकर उसने जरूर एक नई शुरुआत कर दी है। दिल्ली में पहली बार विपक्ष की भूमिका में आई अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता अब अभिनेता बनकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी अगुआई खुद दिल्ली के मुखिया बनाए गए सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं के पंजाब चले जाने के बाद दिल्ली में पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा बन गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक्यूआई की बात हो या मुद्दा यमुना की सफाई का, पार्टी भाजपा सरकार को घेरने का कोई मुद्दा छोड़ नहीं रही है। हालांकि, आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी अब सोशल मीडिया के सहारे जनता का विश्वास जीतने की उम्मीद लगा रही है। सोशल मीडिया का सहारा तो अन्य पार्टियां भी ले रही हैं, लेकिन 'आप' का अंदाज सबसे अलग है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में विधायकी तक हारने के बाद ‘बेरोजगार नेता’ नाम से यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा जैसे नेता अपने अभिनेता वाले गुणों के सहारे रेखा गुप्ता सरकार को घेरने में जुटे हैं।

इन दिनों ये नेता कई ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिनमें व्यंग के सहारे भाजपा सरकार पर तीखे कटाक्ष किए जाते हैं। खास तौर पर इनके निशाने पर खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होती हैं। पिछले दिनों जब एक इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्यूआई के साथ टेंपरेचर शब्द का इस्तेमाल किया तो 'आप' ने इसे लपक लिया और कई तरह के वीडियो बनाए। सोशल मीडिया पर सबसे अधिक वायरल हुए वीडियो में सौरभ भारद्वाज और संजीव झा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मजाक उड़ाते दिखे। इसमें एक कलाकार को साड़ी पहनाकर रेखा गुप्ता के रूप में पेश किया गया था। बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पर यह तरीका पसंद आया तो कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसकी आलोचना भी की और उन्हें जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे उठाने की नसीहत दी।