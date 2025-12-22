Hindustan Hindi News
If u can do overacting delhi aap leader new style of politics
क्या आप ओवरएक्टिंग कर सकते हैं; दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी को अब अभिनेता चाहिए!

दिल्ली में पहली बार विपक्ष की भूमिका में आई अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता अब अभिनेता बनकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी अगुआई खुद दिल्ली के मुखिया बनाए गए सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, जो कई बड़े नेताओं के पंजाब चले जाने के बाद दिल्ली में पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा बन गए हैं।

Dec 22, 2025 01:14 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कभी शासन का नया तरीका सिखाने का दावा करते हुए राजनीति में उतरी आम आदमी पार्टी (आप) इसमें कितना सफल हुई यह अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन अब सत्ता से बाहर जाकर उसने जरूर एक नई शुरुआत कर दी है। दिल्ली में पहली बार विपक्ष की भूमिका में आई अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता अब अभिनेता बनकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी अगुआई खुद दिल्ली के मुखिया बनाए गए सौरभ भारद्वाज कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं के पंजाब चले जाने के बाद दिल्ली में पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा बन गए हैं।

एक्यूआई की बात हो या मुद्दा यमुना की सफाई का, पार्टी भाजपा सरकार को घेरने का कोई मुद्दा छोड़ नहीं रही है। हालांकि, आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी अब सोशल मीडिया के सहारे जनता का विश्वास जीतने की उम्मीद लगा रही है। सोशल मीडिया का सहारा तो अन्य पार्टियां भी ले रही हैं, लेकिन 'आप' का अंदाज सबसे अलग है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में विधायकी तक हारने के बाद ‘बेरोजगार नेता’ नाम से यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा जैसे नेता अपने अभिनेता वाले गुणों के सहारे रेखा गुप्ता सरकार को घेरने में जुटे हैं।

इन दिनों ये नेता कई ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिनमें व्यंग के सहारे भाजपा सरकार पर तीखे कटाक्ष किए जाते हैं। खास तौर पर इनके निशाने पर खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होती हैं। पिछले दिनों जब एक इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्यूआई के साथ टेंपरेचर शब्द का इस्तेमाल किया तो 'आप' ने इसे लपक लिया और कई तरह के वीडियो बनाए। सोशल मीडिया पर सबसे अधिक वायरल हुए वीडियो में सौरभ भारद्वाज और संजीव झा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मजाक उड़ाते दिखे। इसमें एक कलाकार को साड़ी पहनाकर रेखा गुप्ता के रूप में पेश किया गया था। बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पर यह तरीका पसंद आया तो कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसकी आलोचना भी की और उन्हें जनता के बीच जाकर उनके मुद्दे उठाने की नसीहत दी।

ऐसे ही एक अन्य वीडियो को जब सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को एक्स पर साझा किया तो एक यूजर ने उसने अभिनय का मौका मांग लिया। यूजर ने लिखा, 'सर हमको भी रोल चाहिए। ऑडिशन का फॉर्म कहां मिलेगा?' भारद्वाज ने इस प्रस्ताव के सहारे अपनी टीम में शामिल होने के लिए योग्यताएं बताईं और इसकी पहली शर्त है ओवरएक्टिंग। उन्होंने लिखा, ‘यदि आप ओवर-एक्टिंग कर सकते हैं या भयानक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं या आपके पास कोई आइडिया है तो आपका स्वागत है। प्लीज डायरेक्ट मैसेज करें।’

