Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अगर पार्कों के रखरखाव में हुई ढिलाई तो इतना सख्त ऐक्शन लेगा निगम, RWA को दी गई यह चेतावनी

Mar 10, 2026 08:54 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राहुल मानव, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है अब से महीने में दो से चार बार पार्कों का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही कहा कि सभी ब्लॉक, अपार्टमेंट व कॉलोनियों में आने वाले निगम के अधीनस्थ पार्कों की निगरानी होगी और किसी भी तरह की कमी सामने आने पर कार्रवाई की जाएगा।

अगर पार्कों के रखरखाव में हुई ढिलाई तो इतना सख्त ऐक्शन लेगा निगम, RWA को दी गई यह चेतावनी

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बने पार्कों के रखरखाव को लेकर समय-समय पर तमाम सवाल उठते रहे हैं और स्थानीय निवासी भी इनके खस्ता हाल को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं। जिसके बाद अब इस बात की शिकायत दिल्ली नगर निगम के पास भी पहुंच गई है। कई जोन से नागरिकों ने निगम प्रशासन के समक्ष शिकायतें की हैं कि उनके इलाके के पार्कों का ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा है। जिसके बाद अब निगम ने ऐसी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। निगम ने कहा है कि जिन भी ब्लॉक, अपार्टमेंट व कॉलोनियों के पार्कों के रखरखाव में किसी भी तरह की कमी सामने आएगी, तो निगम RWA के खिलाफ ऐक्शन लेगा और योजना के तहत उसे दी जाने वाली राशि व फंड पर तत्काल रोक लगाई जाएगी। साथ ही इस फंड को भविष्य के लिए भी रद्द किया जा सकता है।

निगम के अधीन दिल्ली में 15 हजार से अधिक पार्क आते हैं और निगम प्रशासन अपने अधीन आने वाले इन सभी पार्कों के रखरखाव के लिए एक तय राशि व फंड, योजना के तहत स्थानीय आरडब्ल्यूए को जारी करता है। इस फंड में पार्कों के प्रति एकड़ के अनुसार प्रति महीना एक निश्चित राशि माली के लिए निगम द्वारा RWA को सौंपी जाती है। निगम ने पूरी दिल्ली में पार्कों के रखरखाव व अन्य कार्यों के लिए प्रत्येक एकड़ के अनुसार 13 हजार 500 रुपए प्रति महीना एक समान फंड देने का प्रस्ताव बीते महीने फरवरी में सदन में स्वीकृत कर दिया है। कई ब्लॉक, अपार्टमेंट में चार से अधिक पार्क हैं।

रखरखाव में कमी मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई

अब निगम ने फैसला किया है कि आरडब्ल्यूए को पार्कों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली राशि व फंड का बेहतर ढंग से आकलन किया जाएगा। इस संबंध में निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है अब से महीने में दो से चार बार पार्कों का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही कहा कि सभी ब्लॉक, अपार्टमेंट व कॉलोनियों में आने वाले निगम के अधीनस्थ पार्कों की निगरानी होगी और किसी भी तरह की कमी सामने आने पर कार्रवाई की जाएगा।

ये भी पढ़ें:'कानून का शिकंजा कस चुका है'… शराब घोटाला केस में CM रेखा गुप्ता की चेतावनी

नागरिकों से शिकायत करने के लिए कहा

साथ ही निगम ने नागरिकों से अपील भी की है कि वह पार्कों के रखरखाव में आ रही किसी भी तरह की कमी की शिकायत निगम को करें। निगम ने कहा है कि यदि माली निगम के अधीनस्थ पार्कों का उचित तरह से रखरखाव नहीं करते हैं, तो मालियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली को मिलेंगी 200 नई इलेक्ट्रिक बसें, कहां बनेगा नया अंतरराज्यीय बस टर्मिनल?

बागवानी अपशिष्ट के लिए 48 टिप्पर ट्रक तैनात

दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने बागवानी अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर नए ट्रक अपने बेड़े में तैनात किए हैं। निगम के बेड़े में मंगलवार को सिविक सेंटर में 48 टिप्पर ट्रक बागवानी अपशिष्ट एकत्रित करने के लिए शामिल हो गए। इस अवसर पर महापौर राजा इकबाल सिंह, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा व निगम आयुक्त संजीव खिरवार शामिल हुए। अधिकारियों के अनुसार यह ट्रक सीएनजी से चलते हैं। अब उद्यान विभाग के बेड़े में इन 48 वाहनो के शामिल होने के बाद बागवानी अपशिष्ट संग्रहण वाहनों की कुल संख्या बढ़कर 74 हो गई है। इससे निगम के सभी जोन में इन ट्रकों के जरिए निगम के पार्कों व अन्य स्थानों व सड़कों से हरित अपशिष्ट व बागवानी से जुड़े हरित कचरे के निस्तारण में सहयोग मिलेगा।

ये भी पढ़ें:उत्तम नगर होली मर्डर: दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों के घरों को गिराने पर लगाई रोक
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।