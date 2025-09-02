अगर मेट्रो में राहुल गांधी और केजरीवाल मिल जाएं, तो क्या करेंगी? CM रेखा गुप्ता ने क्या जवाब दिया?

अगर मेट्रो में बगल वाली सीट पर विपक्ष का कोई नेता मौजूद होगा तो क्या करेंगी सीएम रेखा गुप्ता? जानिए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के होने पर क्या करेंगी सीएम रेखा गुप्ता?

अगर मेट्रो में बगल वाली सीट पर विपक्ष का कोई नेता मौजूद होगा तो क्या करेंगी सीएम रेखा गुप्ता? सीएम रेखा गुप्ता ने इस सवाल का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी होने पर अपने द्वारा किए जाने वाले व्यवहार पर भी खुलकर जवाब दिया।

अगर मेट्रो में राहुल गांधी मिल जाएं सीएम रेखा गुप्ता ने न्यूज 18 पर इंटरव्यू के दौरान इस सवाल का जवाब दिया। उनसे पूछा गया, अगर मेट्रो में आपकी बगल वाली सीट पर विपक्ष का कोई नेता हो, तो आप कानों में इयरफोन लगाना पसंद करेंगी या फिर पॉलिसी डिस्कस करेंगीं? इस पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ये डिपेंड करता है। इसके बाद बोलीं, अगर राहुल गांधी होंगे तो वो यूं देखते रहते हैं। उनका गर्दन सामने नहीं होता है।

अगर मेट्रो में केजरीवाल मिल जाएं अगर कोई व्यक्ति होगा, जिससे बात की जा सकती है, तो जरूर करूंगी कि भाई काहे को तुम जनता का समय और पैसा बर्बाद करते हो? काहे को सैशन चलने नहीं देते हो। इसके बाद बताया कि अगर केजरीवाल मिल गए तो, तुम इतना सब क्यों करके गए? हमारे लिए कुछ तो साफ सुथरा छोड़कर जाते। तुम भी हरियाणा के हम भी हरियाणा के ऐसा क्यों करके गए? क्यों खराब किया अपना नाम?