Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काश हमने उन छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं किया होता; आकृति की मौत के बाद छलका भाई का दर्द, किए कई खुलासे

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

आकृति के भाई ने दावा किया कि उसे अपने जीजा के व्यवहार को लेकर हर समय चिंता रहती थी, क्योंकि वह छोटी-छोटी बातों पर बुरा मान जाते थे और मामूली बातचीत पर भी शिकायत करने लगते थे।

काश हमने उन छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं किया होता; आकृति की मौत के बाद छलका भाई का दर्द, किए कई खुलासे

दिल्ली की लोधी कॉलोनी में NDMC के फ्लैट से गिरने के बाद हुई नवविवाहिता की मौत मामले में पुलिस उसके पति को गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं अब इस मामले में एक जानकारी सामने आई है। मृतका आकृति के छोटे भाई का कहना है कि उसकी बहन ने इस उम्मीद में फिर से नौकरी करना शुरू किया था कि इससे होने वाली कमाई से वह उन चीजों को खरीद सकेगी, जिन्हें दहेज में ना लाने पर उसे ससुराल में ताने और उत्पीड़न झेलना पड़ रहा था। मृतका के भाई ने यह भी दावा किया कि आकृति का पति उस पर बेवफाई का आरोप लगाता था और उसके मोबाइल फोन पर कड़ी नजर रखता था। भाई ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल में उसका उत्पीड़न हो रहा था, लेकिन वह अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में हमें बताती नहीं थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि समय के साथ हालात सुधर जाएंगे, वहीं हम भी चेतावनी के छोटे-छोटे संकेतों को समझ नहीं पाए।

पीटीआई के साथ बातचीत में भाई ने बताया कि वह दोबारा काम पर जाने लगी थी, क्योंकि उसे भरोसा था कि ऐसा करके वह उन सामान को खरीद सकती है, जिसके लिए कथित तौर पर ससुराल में उसे ताने मारे जाते थे। भाई ने बताया कि 7 साल पहले साल 2019 में पिता की मौत के बाद से ही हमारा परिवार आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है, ऐसे में आकृति अपने मायके वालों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहती थी।

पिता की मौत के बाद आकृति ने संभाला परिवार

भाई ने बताया कि हमारे पिता को कैंसर हो गया था और मौत से पहले लंबे समय तक चले उनके इलाज के कारण हमारे परिवार पर काफी कर्ज हो गया था, वहीं उनकी मौत के बाद आकृति ने ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली थी। भाई ने कहा, 'पिताजी के गुजरने के बाद, उसने परिवार के लिए हर संभव कोशिश की। उसका सपना था कि मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनूं।' और यही एक कारण था कि वह शादी के बाद भी काम जारी रखने के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में फिर बदला मौसम, आंधी तूफान के साथ कई इलाकों में बारिश; रेड अलर्ट

ननद ने कराई थी आकृति और अरस्तू की मुलाकात

भाई ने बताया कि अरस्तु सिक्का के साथ दो साल तक चले रिश्ते के बाद 24 अप्रैल को उसकी शादी हुई थी और शादी के लिए छुट्टी लेने के बाद 1 जुलाई को उसने छतरपुर की एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी नौकरी फिर से शुरू की थी। हालांकि इसके चार दिन बाद ही दिल्ली की लोधी कॉलोनी में एक इमारत की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक आरोपी अरस्तू सिक्का से की आकृति की मुलाकात उसकी बहन अगस्तिका के जरिए हुई थी, जो पीड़िता की स्कूल के समय की दोस्त थी।

'आकृति से की जा रही थी 20 लाख रुपए की मांग'

आकृति के परिवार ने बताया कि शादी से पहले यह तय हुआ था कि वह शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखेगी। हालांकि, शादी के बाद उसके पति के परिवार ने ऐसे किसी भी वादे को मानने से इनकार कर दिया। भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि शादी में दहेज के रूप में फर्नीचर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन और अन्य सामान ना लाने के लिए ससुराल में उसे बार-बार ताने मारे जाते थे। उधर पीड़िता की मां अनुसय सुतार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ 20 लाख रुपए के अतिरिक्त दहेज के लिए मारपीट की गई थी, साथ ही दोबारा नौकरी शुरू करने का कहने पर उसे प्रताड़ित किया गया था और बच्चे के लिए दबाव बनाया जा रहा था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में आज इन 75+ इलाकों में नहीं आएगा पानी, तुरंत देखें पूरी लिस्ट

मां बोली- शादी के बाद बदल गया अरस्तू का व्यवहार

आकृति की मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि, 'शादी के बाद अरस्तु का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जब मेरी बेटी ने अपनी नौकरी पर वापस जाने की कोशिश की, तो उसे कई बार प्रताड़ित किया गया।' उन्होंने कहा कि अरस्तु ने उसके चरित्र पर भी सवाल उठाए और बेल्ट से उसकी पिटाई कर दी। शिकायतकर्ता ने कहा कि एक दिन, बहस के बाद आकृति अपनी ननद और बचपन की सहेली अगस्तिका के घर पर चली गई, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंच गया और उस पर हमला करने की कोशिश की। जब पीड़िता ने अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया, तो अगस्तिका ने कथित तौर पर कहा कि वे उनके पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप न करें।

मौत से एक दिन पहले आकृति ने परिजनों को क्या बताया

भाई ने बताया कि शुरू में परिवार को लगा कि जोड़े के बीच आम वैवाहिक अनबन चल रही है। लेकिन जब उसने उन्हें मारपीट की घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने अरस्तु को समझाने की कोशिश की, हमें उम्मीद थी कि सुलह से हालात बेहतर हो जाएंगे। भाई का दावा है कि अपनी मौत से एक दिन पहले, 3 जुलाई को ही उसने उन्हें उस मारपीट, धमकियों और बार-बार होने वाली प्रताड़ना के बारे में पूरी बात बताई थी, जो उसे पिछले कुछ हफ्तों से झेलनी पड़ रही थी।

'वह कम बोलने लगी थी, हम हालात समझ नहीं पाए'

भाई ने कहा कि अनहोनी होने का बाद पीछे मुड़कर देखने पर परिवार को लगता है कि चेतावनी के कुछ संकेत हमारे परिवार को मिले थे जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। भाई ने कहा, 'शादी के बाद वह कम बोलने लगी थी। हमें लगा कि वह बस नए माहौल में ढल रही है। जब भी हम पूछते, वह कहती कि सब ठीक है।' उन्होंने यह भी बताया कि उसके बचपन के कुछ दोस्तों ने भी उसके व्यवहार में बदलाव देखा था।

आकृति के चरित्र पर शक करता था पति

आकृति के भाई ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि उसका पति उसके मोबाइल फोन पर कड़ी नजर रखता था, अक्सर फोन की सेटिंग में बदलाव को लेकर सवाल करता रहता था और उस पर बेवफाई का आरोप भी लगाता था, जिससे बार-बार झगड़े होते थे और मारपीट की नौबत आ जाती थी।

ये भी पढ़ें:अब 'शीश महल' का क्या होगा? दिल्ली सरकार के पास हैं 2 प्लान, योजना का खाका तैयार

4 जुलाई को क्या हुआ था?

4 जुलाई को वह अपने ऑफिस से घर के लिए निकली तो सही लेकिन वहां पहुंची नहीं। जब उसके फोन पर बार-बार कॉल करने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला, तो परिवार ने उसे खोजना शुरू किया। उसी रात बाद में, उसके फोन पर की गई एक कॉल का जवाब एक पुलिस अफसर ने दिया और उन्हें बताया कि लोधी कॉलोनी में NDMC के एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार

इस मामले में दहेज प्रताड़ना के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार को आरोपी पति को दहेज के कारण मौत और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से जुड़ी धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।