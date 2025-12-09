भाजपा आज नहीं तो 3010 में बैकफुट पर आएगी...; अवध ओझा ने बताया- तब ये पार्टी सत्ता में आएगी
मशहूर कोचिंग टीचर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने के साथ ही राजनीति से सन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके बाद से वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा- भाजपा किसी दिन तो बैकफुट पर होगी ही। आज नहीं होगी तो 3010 में होगी...। जानिए अवध ओझा ने क्या बताया, तब कौन सा दल सत्ता में आएगा।
तब ये पार्टी सत्ता में आएगी
लाइव टाइम्स के साथ बातचीत के दौरान अवध ओझा राजनीति न करने और किसी भी दल का हिस्सा न होने की बात कह रहे थे। तभी उनसे पूछा गया कि एक बीजेपी ही है, जो आगे जा रही है। बाकी की पार्टियां डाउन फॉल पर हैं। इसलिए आपको भी सूत्र खोज लेने चाहिए। इस पर अवध ओझा ने कहा- "आज मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन भी भाजपा राजनीति में बैकफुट होगी, कभी तो होगी ही... उन्होंने आगे कहा- आज नहीं होगी तो 3010 में होगी, तब फिर आम आदमी पार्टी ही आएगी।"
पीएम मोदी की जमकर की तारीफ
राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी वाले बयान और दबे अंदाज में केजरीवाल और आप का समर्थन करने के बाद अवध ओझा ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा- इस सामंतवादी मुल्क में, जहां नॉर्थ से साउथ, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट जबरदस्त डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, वहां नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके इस टेलेंट पर सलाम है। न पीछे धनी फादर हैं, न पीछे कोई राजनीतिक पार्टी है...
भाजपा और राजनीति में वापसी पर क्या बोले?
इसी पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान अवध ओझा ने साफ किया था कि वो दोबारा राजनीति में वापस नहीं आएंगे। हालांकि उन्होंने राजनीति में वापसी की चिंगारी की संभावना को जिंदा रखते हुए एक बयान दिया था। उन्होंने कहा- जब तक कोई ईश्वरीय इच्छा या आदेश न हो जाए, तब तक वह राजनीति से दूर ही रहेंगे। इसके अवाला भाजपा में जाने की संभावनाओं को भी खारिज किया था।