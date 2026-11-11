केजरीवाल ने अगर ठान लिया तो..., राजनीति को खराब काम मानते थे संजय सिंह; कैसे बदला मन

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपने पार्टी प्रमुख को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दृढ़ विश्वास के साथ काम करते हैं। उन्होंने अगर ठान लिया ये करना है तो करना है। हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग ही मिलेंगे।

आम आदमी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और खुद के राजनीति में आने के सवाल पर खुलकर बात की। शाहिद सिद्दीकी के साथ एक पॉडकास्ट में आप नेता ने कहा कि भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल के जैसे बहुत कम लोग हैं। केजरीवाल पूरे दृढ़ विश्वास के साथ काम करते हैं। अगर उन्होंने ठान लिया ये करना है तो करना है। कोई चीज उन्हें हिला नहीं सकती। आप नेता ने कहा कि आज मेरे साथ एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसे मैं वन मैन डेमोलेशन आर्मी कहता हूं। मैं उन्हें बुलडोजर तो नहीं कहूंगा क्योंकि बुलडोजर को बहुत बदनाम कर दिया है हमारे योगी जी ने। वरना अच्छे काम भी बुलडोजर से हुआ करते थे।

आप नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक अकेला आदमी है जो पार्लियामेंट हो या सड़क हो, अयोध्या हो या फिर दिल्ली हो, हर जगह पर सरकार को घेर रहा है। सरकार को मजबूर कर रहा है बोलने के लिए। आंदोलन चला रहा है। मैं समझता हूं कि पिछले 10-15 सालों में इस तरह का कोई यंग लीडर उभर के नहीं आया। मैं उन्हें सिर्फ आम आदमी पार्टी से नहीं जोड़ता बल्कि मैं समझता हूं कि आज वह जनता की भी आवाज हैं। साथ ही विपक्ष की भी प्रभावशाली और बहुत ही ताकतवर आवाज हैं।

देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करना है राजनीति में आने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा कि जब उड़ीसा से पढ़ाई करके जब मैं आया तो मेरे दिमाग में था कि भाई नौकरी नहीं करनी है। देश और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना है। तब मैंने सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन नाम से एक संस्था बनाई। बाद में चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से आजाद समाज सेवा समिति रजिस्टर्ड कराई। उस संस्था के माध्यम से मैं सेवा के काम करने लगा। ब्लड डोनेशन, हॉस्पिटल्स में लोगों की मदद करना। उसी दौरान कोतवाली के सामने 35 दुकानें जल कर खाक हो गई। मैंने कहा भाई इनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो लोगों ने मुझसे कहा कि यार यह राजनीति का काम है। तुम कहां इसमें पड़ रहे हो? मैंने कहा भाई इनका नुकसान हुआ है। इनके कपड़े जले हैं। अगर सरकार इनकी कोई मदद नहीं करेगी तो ये लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। तो कहने लगे फिर भी तुम इन चीजों से दूर रहो। मुझे यह अच्छा नहीं लगा।

सारे काम करने हैं, राजनीति नहीं करनी बहरहाल, पटरी गुमटी दुकानदार समिति बनाकर उन लोगों ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया। मैं उस प्रोटेस्ट में जाने लगा। बाद में उनको थोड़ा बहुत मुआवजा मिली। पहले पहले ये था कि मैंने ये सोचा कि जिंदगी में सारे काम करने हैं। राजनीति नहीं करनी है। राजनीति दुनिया का सबसे खराब काम है। यही घर वाले भी समझाते थे। उस दौरान क्या हुआ कि एक प्रोग्राम था शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर। मैंने एक विचार गोष्ठी रखी। किसी ने मुझे सलाह दिया कि रघु ठाकुर जी को बुलाइए। बड़े अच्छे सोशलिस्ट लीडर हैं। मैंने कहा मैं राजनीति के लोगों को क्यों बुलाऊं। फिर भी हम लोगों ने संपर्क किया। जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन मैं 250 लोगों को लेकर स्टेशन पहुंच गया और नारे लगाने लगा जिंदाबाद जिंदाबाद रघु ठाकुर जी जिंदाबाद। ट्रेन आकर रुकी और चली गई। वो ट्रेन से नहीं उतरे। मैंने कहा कि देखो नेता सब ऐसे ही होते हैं। मैंने आपको कहा था कि नेताओं को मत बुलाओ प्रोग्राम में। इसी बीच किसी ने कहा अरे अरे वो आ तो रहे हैं। मैं खड़ा था एसी डिब्बे के सामने और वो निकले स्लीपर क्लास से। मैं गया फिर उनका पैर छुआ। मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा अच्छा ऐसे नेता भी होते हैं। जो आदमी जनता दल का जनरल सेक्रेटरी रहा हो। जो आदमी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव रहा हो।

आपको राजनीति में आना चाहिए मैंने कहा यार ये आदमी तो थोड़ा अलग किस्म का लगता है। फिर उनके साथ मेरी काफी लंबी डिबेट हुई। उन्होंने कहा कि आपको राजनीति में आना चाहिए। मैंने कहा राजनीति तो दुनिया का सबसे खराब काम है। इसमें नहीं आऊंगा। बाकी आप जैसे मुझसे कहिए मैं काम करूंगा। तो कहने लगे कि आपके रोटी का दाम कौन तय करता है? मैंने कहा मैं समझा नहीं आपका सवाल। बोले ये घर में जो बिजली जल रही है इसका दाम कौन तय करता है? मैंने कहा मैं फिर भी आपका सवाल नहीं समझा। फिर बोले तुम्हारे बच्चे के स्कूल की फीस कितनी होगी? नहीं होगी। यह कौन तय करता है? तब मुझे लगा कि ये कुछ सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं। हमने कहा ये तो सरकार तय करती है। सरकार कौन बनाता है? हमने कहा लोग बनाते हैं। तो अगर सरकार में अच्छे लोग बैठेंगे तो बिजली का दाम कम होगा कि ज्यादा होगा? स्कूल अच्छे होंगे कि बुरे होंगे? तो बोले कि एक कमरा है जिसको खाली छोड़ दिया जाए तो उसमें कुछ दिन ताश खेलने वाले जुआ खेलने वाले बैठेंगे फिर चोरी करने वाले बैठेंगे फिर डकैत बैठेंगे फिर माफियाओं का कब्जा हो जाएगा। वे बोले कि असली अपराधी तुम ही लोग हो कि इस देश में राजनीति करने के लिए अच्छे लोग नहीं जाना चाहते। इसलिए बुरे लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया।

मुझे लगा कि राजनीति में सारे खराब लोग नहीं है उनकी ये बात मुझे बड़ा बहुत पिंच हुई। ये तो बात तो ये सही कह रहे हैं। ऐसे ही बुरे लोग राजनीति में बैठे हुए हैं और इसीलिए राजनीति खराब है। बहरहाल उनसे कई बार मेरे फिर चिट्ठी आपस में एक वो भेजते थे। फिर मैं उनका जवाब भेजता था। मैं कोई प्रश्न होता था मैं उनसे पूछता था। ये सब चलता रहा। फिर उन्होंने डॉक्टर लोहिया की एक किताब दी भारत माता धरती माता। मैंने उसको पढ़ा। पहली बार में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने दोबारा पढ़ा। तो फिर लोहिया को मैंने पढ़ना शुरू किया। गांधी को पढ़ना शुरू किया। जेपी को पढ़ना शुरू किया, अंबेडकर जी को पढ़ना शुरू किया। मुझे लगा कि राजनीति में सारे खराब लोग नहीं हैं। राजनारायण जी को पढ़ा, मधुमेह जी को पढ़ा। जितने सोशलिस्ट आंदोलन के जुड़े हुए लोग थे ज्यादातर मैंने पढ़ा। तो मुझे लगा कि ये लोग तो बड़े व्यक्तिगत रूप से बड़े ईमानदार लोग थे। इन्होंने तो बहुत लड़ाई लड़ी। वो सारी चीजें मैं पढ़ के मुझे लगा कि नहीं अभी समाज में तो अच्छे लोग हैं जिन्होंने राजनीति में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके कारण ये परिवर्तन हुआ। तो फिर उसके बाद मैं रघु जी के साथ राजनीति में आ गया।

अरविंद केजरीवाल से जुड़ा उसके बाद संदीप पांडे ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी आरटीआई का आंदोलन चल रहा है।उसमें आपको काम करना है। हमने कहा ठीक है। फिर अरविंद जी के साथ संपर्क में रहा। उनसे एक लगाव एक पारिवारिक रिश्ता बनता गया और लगा कि यार इनके लिए काम करना असली काम है। फिर यह हुआ कि जब आरटीआई वाले आंदोलन में तोड़फोड़ हो गई। उसमें मेरी गिरफ्तारी हो गई। मैं जेल चला गया हम और मेरे साथ सात आठ लोग जेल में डाल दिए गए। जयशंकर पांडे हमारे दोस्त थे। उन्होंने केजरीवाल जी को बताया कि भाई वो जो आरटीआई आंदोलन में आपके साथ थे संजय जी वो जेल में हैं। बहरहाल हम लोगों की रिहाई हुई। जेल से मैं निकल के आया।