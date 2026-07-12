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'तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ…' भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान कहां जाएंगे? बाबा रामदेव का बयान वायरल

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Baba Ramdev on Hindu Rashtra: अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुसलमानों का क्या होगा?' इस सवाल का जवाब देते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने ऐसा बयान दिया, जिसकी चर्चा तेज हो गई है। जानिए इस बार उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, जिसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

'तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ…' भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान कहां जाएंगे? बाबा रामदेव का बयान वायरल

Baba Ramdev on Hindu Rashtra: भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमानों का क्या होगा? मंच से सभा को संबोधित करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हरिद्वार के नजीदक स्थित देवबंद का एक किस्सा सुनाते हुए कहा- 2009 में मुझे यहां बुलाया गया था। तब मैंने कहा था- भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं। लेकिन पूर्वज एक ही हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनने पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक हैं। इसके बाद बाबा रामदेव ने एक सलाह भी दी। जानिए उन्होंने क्या कहा?

भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान कहां जाएगा?

योगगुरु बाबा रामदेव ने कहा- कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो मुसलमान कहां जाएगा? बाबा रामदेव ने सलाह देते हुए कहा- अपने पूर्वजों की परंपराओं को अपनाओ। इसके बाद बाबा रामदेव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा- अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने पूर्वजों, ऋषि मुनियों की बात मानों। तुम दाढ़ी रखो। मूछ कटाओ। कैसी भी टोपी पहनो, कैसी भी पगड़ी रखो। कैसे भी वस्त्र पहनो, लेकिन चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में ईसाइयों और मुसलमानों को।

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हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे RSS का क्या है तर्क?

हिंदू राष्ट्र ऐसा विचार है, जिस पर लंबे समय से देश में बहस होती रही है। इस अवधारणा का समर्थन करने वाले संगठन, खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), इसे धार्मिक राज्य नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि "हिंदू" शब्द किसी एक धर्म तक सीमित नहीं, बल्कि भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। वहीं आलोचकों का तर्क है कि भारत का संविधान देश को एक धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) गणराज्य घोषित करता है, इसलिए राज्य की कोई धार्मिक पहचान नहीं हो सकती।

हिंदू राष्ट्र को लेकर पक्ष और विपक्ष के क्या तर्क हैं?

इसी वजह से "हिंदू राष्ट्र" का मुद्दा समय-समय पर राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बनता रहता है। समर्थकों का कहना है कि इससे सभी नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में देखा जाना चाहिए, जबकि विरोधी पक्ष आशंका जताता है कि ऐसी अवधारणा धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि इस विषय पर अलग-अलग विचारधाराओं के बीच लगातार मतभेद देखने को मिलते हैं।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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