अगर पति ने पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाया है तो…; गुजारा भत्ता देने को लेकर SC का अहम फैसला
शीर्ष अदालत ने पत्नी की तस्वीरें और वीडियो हासिल करने के लिए पति द्वारा निजी जासूस का इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि सबूत इकट्ठा करने के बदलते तरीकों से निपटने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पति-पत्नी के बीच विवाद से जुड़े एक केस में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि अगर पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है, तो अदालत को पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने के बारे में फैसला देने से पहले पहले व्यभिचार के आरोप पर निर्णय लेना चाहिए। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि अदालतों का यह मानना त्रुटिपूर्ण होगा कि ऐसे आरोप पर निर्णय केवल सुनवाई के अंतिम चरण में ही किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पत्नी की तस्वीरें और वीडियो हासिल करने के लिए पति द्वारा निजी जासूस का इस्तेमाल करने पर भी सवाल उठाए।
पीठ ने कहा, 'चूंकि, दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125(4) में यह प्रावधान है कि अगर व्यभिचार का आरोप साबित हो जाता है, तो पत्नी न तो अंतरिम और न ही अंतिम गुजारा-भत्ता पाने की हकदार होगी। इसलिए हमारा मत है कि अगर पति धारा 125(4) के तहत आवेदन करता है और शुरू में ही सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप साबित कर देता है, तो अंतरिम गुजारा-भत्ता पर रोक लगाई जा सकती है।'
राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी मांग
शीर्ष अदालत का यह फैसला उस व्यक्ति की अपील पर आया है। जिसने व्यभिचार के आधार पर पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार करने की मांग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे चुनौती देते हुए उसने शीर्ष अदालत का रुख किया।
12 साल पहले हुई थी कपल की शादी
याचिकाकर्ता व्यक्ति और महिला का विवाह 7 जुलाई 2014 को हुआ था। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उनके बीच परेशानियां शुरू हो गईं, जिसके कारण महिला ने अपने पति पर कई आरोप लगाए और पुलिस में शिकायतें भी दर्ज कराईं। आखिरकार, 13 मई 2020 को उसने अपने बच्चे और कीमती सामान के साथ ससुराल छोड़ दिया।
महिला ने उदयपुर कोर्ट में दी थी गुजारा भत्ते की अर्जी
बाद में महिला ने उदयपुर के विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अंतरिम गुजारा-भत्ता पाने के लिए अर्जी दी। इसके बाद व्यक्ति ने भी सीआरपीसी की धारा 125(4) के तहत अर्जी दाखिल की और दलील दी कि पत्नी के व्यभिचारपूर्ण आचरण के कारण वह किसी भी तरह के अंतरिम गुजारा-भत्ता की हकदार नहीं है। हालांकि, अदालत ने उसकी अर्जी खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर दिया पति के हक में फैसला
शख्स की याचिका पर सुनवाई करने के बाद शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह साबित करने के लिए कि पत्नी विवाहेत्तर संबंध में रह रही थी, पति ने अदालत के सामने कई तस्वीरें और अन्य सबूत पेश किए हैं। ऐसे में सीआरपीसी की धारा 125(4) के अनुसार, अगर कोई पत्नी व्यभिचार में शामिल है, तो वह धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा-भत्ता, अंतरिम गुजारा-भत्ता या कानूनी खर्च का दावा नहीं कर सकती।
शीर्ष अदालत ने पत्नी की तस्वीरें और वीडियो हासिल करने के लिए पति द्वारा निजी जासूस का इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए। इस दौरान पीठ ने कहा कि सबूत इकट्ठा करने के बदलते तरीकों से निपटने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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