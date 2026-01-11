बर्फीली हवाओं संग और बढ़ेगी गलन भरी ठंड, दिल्ली में 2 दिन का येलो अलर्ट, कितना रहेगा कोहरा?

संक्षेप: कड़ाके की सर्दी की मार झेल रहे दिल्ली के लोगों पर अब शीतलहर का प्रकोप मंडरा रहा है। दिल्ली में शनिवार की सुबह इस मौसम की सबसे सर्द सुबह रही। यहां तापमान में गिरावट को देखते हुए दो दिनों का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

कड़ाके की सर्दी की मार झेल रहे दिल्ली के लोगों पर अब शीतलहर का प्रकोप मंडरा रहा है। पिछले दिनों बादलों की एक परत और घने कोहरे के चलते धूप नहीं निकल रही थी। इस कारण दिन के अधिकतम तापमान में तो गिरावट का रुख बना हुआ था, लेकिन आमतौर पर न्यूनतम तापमान सामान्य या सामान्य के आसपास था। पिछले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट हुई है। दिल्ली में शनिवार की सुबह इस मौसम की सबसे सर्द सुबह रही। यहां तापमान में गिरावट को देखते हुए दो दिनों का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

पांच डिग्री के नीचे रहेगा पारा मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 16 से 18 और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक रह सकता है। बर्फीली हवाओं के चलते गलन भरी ठंड का अहसास बना रहेगा। सुबह के समय मध्यम स्तर का कोहरा रहने की संभावना है।

चार दिनों में चार डिग्री गिरा पारा दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 2.7 डिग्री कम है। इस बार सर्दी के मौसम का यह अभी तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। बीते चार दिनों में न्यूनतम तापमान में लगभग चार डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।

पालम में 50 मीटर दृश्यता दिल्ली में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। पालम में सुबह साढ़े सात बजे दृश्यता का स्तर 50 मीटर था। साढ़े आठ बजे यह सुधरकर 100 मीटर पहुंच गया। दिन के ज्यादातर समय में अच्छी धूप होने के चलते अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ। सफदरजंग केंद्र में अधिकतम तामपान 20.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 44 से 100 फीसदी तक रहा।

दिल्लीवालों को प्रदूषण से राहत नहीं दिल्ली के लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिलती नहीं दिख रही। हवा की रफ्तार कम होने के चलते दिल्ली की हवा में प्रदूषक कण लगातार बने रह रहे हैं। शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 346 के अंक पर दर्ज किया गया। चिंता की बात यह है कि दिल्ली के दो इलाकों का सूचकांक 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी में रहा। दिल्ली में इस बार प्रदूषण का दौर काफी लंबा खिंच गया है। पिछले साल 14 अक्टूबर को दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में पहुंची थी। इसके बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं रहा है जब वायु गुणवत्ता का स्तर साफ-सुथरा रहा हो।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का औसत सूचकांक 346 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को बहुत खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह सूचकांक 345 के अंक पर रहा था। यानी 24 घंटे के अंदर इसमे एक अंक का इजाफा हुआ है। हालांकि, शनिवार की सुबह सूचकांक 366 तक के अंक पर पहुंच गया था। लेकिन, दिन में धूप निकलने से प्रदूषक कणों का विसर्जन थोड़ा बढ़ा और सूचकांक में सुधार हुआ।