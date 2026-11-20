पहली बार न्याय मिलने का एहसास हुआ, रोहिंग्या को लेकर ICJ के फैसले पर मोहम्मद इस्माइल
दिल्ली में रह रहे म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान मोहम्मद इस्माइल को सात साल बाद पहली बार न्याय का एहसास हुआ है। दरअसल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने म्यांमार में अगस्त 2017 में रोहिंग्या मुस्लिमों पर की गई कार्रवाई को नरसंहार करार दिया है।
दिल्ली के शाहीन बाग में रह रहे म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि सात साल में पहली बार उन्हें न्याय मिलने का एहसास हुआ है। गुरुवार को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने फैसला सुनाया कि म्यांमार ने अगस्त 2017 में उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान नरसंहार किया गया था। 46 साल के इस्माइल उन हजारों लोगों में से एक है जो बड़े पैमाने पर हत्याओं, बलात्कार, यातना और गांवों को जलाए जाने की खबरों के बीच देश छोड़कर भाग गए।
इस्माइल ने बताया कि उनके परिवार के 10 लोग एक साथ भाग निकले थे। लेकिन उनमे से केवल छह लोग ही एक साथ भारत पहुच पाए। बाद में उन्हें पता चला कि एक भाई मलेशिया पहुंच गया है और दूसरा बांग्लादेश। बाकी दो लोग कहां गए, इसका उन्हें अभी भी कोई पता नहीं है। इस्माइल अभी शाहीन बाग में रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक दशक में पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमें न्याय से वंचित नहीं रखा जा रहा है।
अपनी जान बचाने के लिए अत्याचारों से भागने वाले अन्य लोगों के मन में भी ऐसी ही भावनाएं उमड़ आईं। इस दौरान उन्हें अपना सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। अपने घर, कीमती सामान, परिवार के सदस्य, दोस्त और सबसे महत्वपूर्ण अपनी राष्ट्रीय पहचान। इस फैसले ने जहां एक ओर पुरानी दर्दनाक यादों को ताजा कर दिया, वहीं दूसरी ओर उनके जैसे हजारों लोगों द्वारा सहे गए अन्याय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने से एक नई उम्मीद भी जगाई।
विकासपुरी के बुधेला गांव में रहने वाले 26 साल के नूरुल अमीन ने बताया कि उन्होंने केले के पेड़ के तने के सहारे बांग्लादेश तक का सफर तय किया और आखिरकार 2007 में भारत पहुंच गए। उन्होंने कहा कि यह मामला सालों तक चलता रहा और हममें से कई लोगों का धैर्य और उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अगर आप मुझसे पूछें कि इस फैसले से मुझे क्या मिला है, तो वह है उम्मीद। हालांकि, कई अन्य लोगों के लिए यह न्याय की एक बड़ी लड़ाई की दिशा में बस एक कदम है।
वहीं, 44 साल के मोहम्मद उस्मान ने कहा कि मैंने कोर्ट की बातों के बारे में ऑनलाइन पढ़ा। यह जानकर अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने यह तो माना कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। असली न्याय तब मिलेगा जब हम सुरक्षित अपने घर वापस जा सकेंगे।
सरकारी अनुमानों के अनुसार, इस समय भारत के अलग-अलग हिस्सों में 40000 रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। म्यांमार ने कहा था कि उसके सैन्य अभियान, विद्रोही समूह 'अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी' द्वारा किए गए हमलों के जवाब में एक उचित कार्रवाई थे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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