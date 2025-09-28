दिल्ली को मिला नया चीफ सेक्रेट्री, जानिए कौन हैं सीनियर IAS ऑफिसर राजीव वर्मा

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। रविवार को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार राजीव वर्मा एक अक्टूबर को अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव धर्मेंद्र 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं।

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। रविवार को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार राजीव वर्मा एक अक्टूबर को अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान मुख्य सचिव धर्मेंद्र 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा रविवार शाम जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि एजीएमयूटी कैडर के 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर राजीव वर्मा को चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया है। उन्हें एक अक्तूबर 2025 से या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव के रूप में तैनात किया जाता है।

राजीव वर्मा कौन हैं? राजीव वर्मा 1992 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। दिल्ली में अपनी नियुक्ति से पहले वर्मा 29 जनवरी 2024 से चंडीगढ़ में मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। 2022 से 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक के सलाहकार और अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करने के बाद उन्हें चंडीगढ़ का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। वर्मा 1 अक्टूबर को कार्यभार ग्रहण करेंगे।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी वर्मा इससे पहले 2018 से 2022 तक दिल्ली सरकार में वित्त एवं राजस्व सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। इसके साथ ही, उन्होंने दिल्ली के परिवहन विभाग में और राष्ट्रीय राजधानी के अन्य विभागों में सचिव एवं अतिरिक्त सचिव के पदों पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया है।