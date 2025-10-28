दिल्ली के IAS अफसर को अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 लोगों के सुसाइड केस में ऐक्शन
संक्षेप: अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने दो लोगों की आत्महत्या के मामले में दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के विशेष सचिव तालो पोटोम को सोमवार को गिरफ्तार किया है। पोटोम एजीयूएमटी कैडर के 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने दो लोगों की आत्महत्या के मामले में दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के विशेष सचिव तालो पोटोम को सोमवार को गिरफ्तार किया है। पोटोम एजीयूएमटी कैडर के 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बीते मई में उनका तबादला ईटानगर से दिल्ली हुआ था।
पुलिस के मुताबिक, 23 अक्टूबर को गोमचू येकर नाम के एक कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली थी। सुसाइड नोट में येकर ने तालो पोटोम और ग्रामीण कार्य विभाग के अधिशासी अभियंता लिकवांग लोवांग पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। लोवांग ने भी उसी दिन लोंगडिंग जिले में खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने शुरू में प्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था। मगर बाद में परिवार ने दावा किया कि कई सुसाइड नोट बरामद किए गए हैं, जिनमें येकर ने दोनों अफसरों पर उसका यौन शोषण, उत्पीड़न और हेराफेरी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया, अपमान, दबाव और धमकियों के कारण ही येकर आत्महत्या करने काे मजबूर हुआ।
अधिकारी को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार बताया
एक सुसाइड नोट में गोमचू येकर ने लिखा था कि उसे एचआईवी हो गया था और एक अधिकारी ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया और ब्लैकमेल किया। येकर ने ये भी दावा किया कि उसे एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया था, जिसे पूरा नहीं किया गया।
उन्होंने लिखा, अगर मेरी मौत होती है तो यह पोटोम की वजह से होगी। येकर के पिता ने निरजुली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में दोनों अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न, आपराधिक धमकी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।