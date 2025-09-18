ias ayushi dabas kbc 25 lakh upsc officer visually impaired दृष्टिबाधित दिल्ली की बेटी ज्ञान की रोशनी से केबीसी में जीती, UPSC में भी किया टॉप, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsias ayushi dabas kbc 25 lakh upsc officer visually impaired

दृष्टिबाधित दिल्ली की बेटी ज्ञान की रोशनी से केबीसी में जीती, UPSC में भी किया टॉप

दृष्टिहीनता को मात देकर 2022 में यूपीएससी (रैंक 48) पास करने वाली आईएएस अधिकारी आयुषी डबास ने कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपये जीते, जो उन लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल हैं जो दृष्टिहीनता को कमजोरी समझते हैं।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, अमित झा। नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 07:12 AM
दृष्टिहीनता को कमजोरी समझने वालों के लिए वसंत विहार एसडीएम के पद पर कार्यरत आयुषी डबास एक मिसाल हैं। बचपन से दृष्टिबाधित होने के बावजूद आयुषी ज्ञान की रोशनी से वर्ष 2022 में यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस अधिकारी बनीं और अब कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपये जीते।

तमाम मुश्किलों का किया सामना

बचपन में तमाम मुश्किलों से जूझने वालीं रानी खेड़ा निवासी आयुषी ने 12वीं कक्षा के बाद नगर निगम स्कूल में संविदा पर पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की जिसमें तीनों वर्ष वह प्रथम रहीं। वर्ष 2012 में ही उन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूल में शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली। 2019 में वह डीएसएसएसबी के माध्यम से परीक्षा देकर इतिहास की लेक्चरार बनीं। वर्ष 2015 में ही उन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी थी। चौथे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी में 48वीं रैंक हासिल की, जो इससे पहले किसी दृष्टिहीन परीक्षार्थी को नहीं मिली थी।

मई में हुआ था चयन

आयुषी ने बताया कि बीते मई माह में जनकपुरी में केबीसी ने खुली प्रतियोगिता रखी थी। इसमें उनका चयन हुआ। इसके बाद कई राउंड फोन पर उन्होंने पार किए और बीते 3 सितंबर को उन्हें मुंबई बुलाया गया। आयुषी ने बताया कि उनकी मां की दो बड़ी चाहत थीं। वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन से मिलना चाहती थीं। आयुषी ने उनके दोनों सपने पूरे किए

कल्पना चावला से संबंधित सवाल पर अटकीं आयुषी

आयुषी ने बताया कि 50 लाख रुपये के सवाल में उनसे पूछा गया कि कल्पना चावला स्पेस पर कौन से म्यूजिक बैंड की एल्बम लेकर गई थीं। इसका वह जवाब नहीं दे सकीं। इसके बाद उन्होंने गेम को क्विट कर लिया।