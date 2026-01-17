Hindustan Hindi News
मैं कपिल मिश्रा को दो दिन का समय देता हूं आतिशी वाले वीडियो पर AAP नेता ने कर डाली कौन सी मांग

Jan 17, 2026 03:30 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व सीएम आतिशी की वीडियो मामले में ‘आप’ और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। एक तरफ दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को दावा किया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो मौलिक है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो वहीं ‘आप’ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा,इससे इस अहम सवाल का जवाब नहीं मिला कि आतिशी ने ‘गुरु’ शब्द का उच्चारण किया था या नहीं।

इसी के साथ उन्होंने बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा को दो दिन का समय देते हुए माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा, मैं कपिल मिश्रा को दो दिन का समय दे रहा हूं, वह श्री दरबार साहिब में जाकर माफी मांगें।

सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी ने आतिशी जी वाली वीडियो को लेकर तमाम झूठ फैलाए लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हुआ है कि आतिशी जी ने गुरु शब्द बोला ही नहीं है। कपिल मिश्रा द्वारा शेयर की गई फर्जी वीडियो को लेकर पंजाब की फॉरेंसिक लैब ने जो बात कही थी, वही बात अब दिल्ली की फॉरेंसिक लैब ने घुमा फिराकर कही हैं।

उन्होंने कहा, कोई सामान्य व्यक्ति भी उस वीडियो को ध्यान से सुन ले तो वह भी कह देगा कि आतिशी जी ने गुरु शब्द बोला ही नहीं है। बीजेपी हिंदुओं और सिखों के बीच धार्मिक माहौल बिगाड़कर दंगे करवाना चाहती है लेकिन भाजपा की चाल नाकाम हो गई। इस राजनीतिक मामले में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर उतर आए हैं और स्पीकर के पद को यह शोभा नहीं देता है। आप नेता ने कहा, जिस वीडियो को कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर Share किया था, उसी वीडियो की जांच पंजाब की फॉरेंसिक लैब में की गई और साबित हो गया कि आतिशी न ने गुरु शब्द बोला ही नहीं था।

