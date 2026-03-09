पुलिसकर्मी सस्पेंड नहीं हुए तो ‘जय श्री राम’ नहीं बोलूंगा, दक्ष चौधरी ने लगाया मारपीट का आरोप
अगर ये तीनों सस्पेंड नहीं हुए, तो भगवान कसम कभी जिंदगी में जय श्री राम का नारा नहीं लगाऊंगा। ये बोल हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता दक्ष चौधरी के हैं। दक्ष ने चौकी में पुलिस द्वारा अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है।
"अगर ये तीनों सस्पेंड नहीं हुए, तो भगवान कसम कभी जिंदगी में जय श्री राम का नारा नहीं लगाऊंगा।" ये बोल हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता दक्ष चौधरी के हैं। दक्ष ने चौकी में पुलिस द्वारा अपने साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। अब दक्ष ने चेतावनी देते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने की बात कही है।
जय श्री राम का नारा नहीं लगाऊंगा…
पिछले दिनों पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोप में दक्ष चौधरी को जेल भेजा था। 24 घंटे बाद जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद दक्ष ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। दक्ष ने एक्शन की मांग करते हुए कहा- एक शुभम गुप्ता है, मनोज है और सोनू कुमार है। अगर ये तीन सस्पेंड नहीं हुए, तो भगवान कसम खाकर कह रहा हूं जिंदगी में कभी भी जय श्री राम का नारा नहीं लगाऊंगा।
वर्दी न पहनी होती तो…
दक्ष ने अपने सिर के बाल हटाते हुए चेहरा दिखाया और कहा- ये जो मेरा हाल किया है... अगर उनके ऊपर वर्दी न होती तो... अगर कोई और होता उनकी जगह तो पता चलता। हमने पूरा सम्मान किया। अपनी तरफ से कोई बदतमीजी नहीं की। अपने चेहरे को चोट दिखाते हुए कहा- लेकिन अगर हिन्दुत्व से लड़ने की ये सजा है तो मैं नहीं मानता कि कोई हिन्दुत्व के लिए लड़ेगा।
क्या है पूरा मामला, क्यों गए थे जेल
होली के दिन रंग डालने को लेकर हुए विवाद में डीएलएफ अंकुर विहार में अपने साथी के बुलाने पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित अपने साथियों संग पहुंचे थे। इस दौरान दूसरे पक्ष ने मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। दक्ष के साथी का पिस्टल हवा में लहराने का वीडियो भी सामने आया था। इसके आधार पर पुलिस ने दक्ष और अंकू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ अंकुर विहार थाना पर प्रदर्शन भी किया था।
मारपीट के आरोप पर क्या बोले अफसर
अब दक्ष और अक्कू ने पुलिस पर चौकी में मारपीट करने का आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में दक्ष चौकी प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों के नाम लेते हुए मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोप सही पाये जाते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें