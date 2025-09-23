I Was In Shorts Gaurav Bhatia On social media posts about his TV appearance What Delhi HC Said अपमानजनक पोस्ट पर लगेगी रोक लेकिन... बीजेपी नेता गौरव भाटिया के न्यूज शो में बिना पैंट दिखाई देने पर HC, Ncr Hindi News - Hindustan
भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रही अपमानजनक सामग्री को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 02:22 PM
भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रही अपमानजनक सामग्री को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला एक टीवी न्यूज शो के दौरान उनके बिना पैंट के दिखाई देने से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि वह सामग्री की जांच करेगा और गुरुवार को आदेश पारित करेगा। इसी के साथ कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अपमानजनक सामग्री पर रोक लगाई जाएगी लेकिन व्यंग्य वाली सामग्री नहीं हटाई जाएगी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने साफ किया है कि वह भाटिया के प्राइवेट पार्ट आदि का जिक्र करने वाली मानहानिकारक कंटेंट पर रोक लगाएगा लेकिन व्यंग्यात्मक सामग्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। गौरव भाटिया इस महीने की शुरुआत में एक चैनल पर एक न्यूज कार्यक्रम में आए थे।

कार्यक्रम में परिचय के दौरान, भाटिया बिना पैंट या पायजामा के कुर्ता पहने नजर आए। गौरव भाटिया की ओर से कहा गया कि मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे और कैमरामैन ने गलती से उनके शरीर का निचला हिस्सा दिखा दिया। ये भी दलील दी गई कि कहा कि घटना से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट भाटिया की निजता का उल्लंघन करते हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियों को हटाया जाना चाहिए।