अपमानजनक पोस्ट पर लगेगी रोक लेकिन... बीजेपी नेता गौरव भाटिया के न्यूज शो में बिना पैंट दिखाई देने पर HC

भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रही अपमानजनक सामग्री को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला एक टीवी न्यूज शो के दौरान उनके बिना पैंट के दिखाई देने से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि वह सामग्री की जांच करेगा और गुरुवार को आदेश पारित करेगा। इसी के साथ कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अपमानजनक सामग्री पर रोक लगाई जाएगी लेकिन व्यंग्य वाली सामग्री नहीं हटाई जाएगी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने साफ किया है कि वह भाटिया के प्राइवेट पार्ट आदि का जिक्र करने वाली मानहानिकारक कंटेंट पर रोक लगाएगा लेकिन व्यंग्यात्मक सामग्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। गौरव भाटिया इस महीने की शुरुआत में एक चैनल पर एक न्यूज कार्यक्रम में आए थे।