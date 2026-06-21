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‘मुझे ऐसे पीटा जैसे मैं आतंकवादी हूं’; दिल्ली में चोरी के शक में शख्स से मारपीट

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली के न्यू कृष्णा मार्केट में रहने वाले एक शख्स ने दावा किया है कि पहले पुलिस ने चोरी के शक में उसे बेरमी से पीटा। उसने पुलिस के सामने गुहार भी लगाई लेकिन फिर भी पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। 

‘मुझे ऐसे पीटा जैसे मैं आतंकवादी हूं’; दिल्ली में चोरी के शक में शख्स से मारपीट

दिल्ली के न्यू कृष्णा मार्केट इलाके में एक शख्स के साथ चोरी के शक में बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। शख्स की पहचान 45 साल के भोला मेहतो के रूप में हुई है जो पिछले 25 साल से कृष्णा मार्केट इलाके में रहते हैं और वहीं एक दुकान में काम करते हैं। आरोप है कि पुलिस ने पिछले मंगलवार उन्हें पर्स चुराने के शक में पकड़ा और फिर उन्हें टॉर्चर किया। पहले पुलिस पोस्ट और फिर पुलिस स्टेशन में उन्हें पीटा गया। पुलिस ने इस मामले में एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड करते हुए जांच शुरू कर दी है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस दुकान पर भोला मेहतो काम करते थे, उसी दुकान पर दो औरते आई और थोड़ी देर बाद ही वापस चली गईं। उसके ठीक 2 घंटे बाद वह दोबारा वापस आईं और उस पर पर्स चुराने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ लगाई। हालांकि मेहतो को इस बात अंदाजा तक नहीं था कि इसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि उसे पकड़ने के लिए बाद पहले उसे पुलिस बूथ पर पीटा गया फिर उसे कोतवाली पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया।

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भोला मेहतो ने दावा किया उस दौरान दो लोग मौजूद था जिनमें से एक सादे कपड़ों में था। जिन महिलाओं ने उस पर पर्स चोरी का आरोप लगाया, वह भीवहीं पर थी। वहां उसे लाठी से पीटा गया। उसके घुटनों और पीछे मारा गया। उन्होंने कहा कि मैं उनके पैरों में भी गिर गया। वह मुझे ऐसे मार रहे थे जैसे में कोई बड़ा अपराधी या आतंकवादी हूं।

मामला जल्दी सुलझाने के चक्कर में पुलिस के साथ चले गए थे मेहतो

भोला मेहतो और वह जिनकी दुकान पर काम करते थे, उन्होंने बताया कि मामला जल्दी सुलझाने के चक्कर में मेहतो खुद पुलिस के साथ चलागया था लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। उन्हें लगा था कि पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और उन्हें छोड़ देगी। लेकिन जो हुआ, वो इससे बिल्कुल उलट था। उसे करीब रात 9.30 बजे पुलिस ने छोड़ा।

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वहीं एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केशव नाम के एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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