‘मुझे ऐसे पीटा जैसे मैं आतंकवादी हूं’; दिल्ली में चोरी के शक में शख्स से मारपीट
दिल्ली के न्यू कृष्णा मार्केट में रहने वाले एक शख्स ने दावा किया है कि पहले पुलिस ने चोरी के शक में उसे बेरमी से पीटा। उसने पुलिस के सामने गुहार भी लगाई लेकिन फिर भी पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी।
दिल्ली के न्यू कृष्णा मार्केट इलाके में एक शख्स के साथ चोरी के शक में बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। शख्स की पहचान 45 साल के भोला मेहतो के रूप में हुई है जो पिछले 25 साल से कृष्णा मार्केट इलाके में रहते हैं और वहीं एक दुकान में काम करते हैं। आरोप है कि पुलिस ने पिछले मंगलवार उन्हें पर्स चुराने के शक में पकड़ा और फिर उन्हें टॉर्चर किया। पहले पुलिस पोस्ट और फिर पुलिस स्टेशन में उन्हें पीटा गया। पुलिस ने इस मामले में एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड करते हुए जांच शुरू कर दी है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस दुकान पर भोला मेहतो काम करते थे, उसी दुकान पर दो औरते आई और थोड़ी देर बाद ही वापस चली गईं। उसके ठीक 2 घंटे बाद वह दोबारा वापस आईं और उस पर पर्स चुराने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ लगाई। हालांकि मेहतो को इस बात अंदाजा तक नहीं था कि इसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि उसे पकड़ने के लिए बाद पहले उसे पुलिस बूथ पर पीटा गया फिर उसे कोतवाली पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया।
भोला मेहतो ने दावा किया उस दौरान दो लोग मौजूद था जिनमें से एक सादे कपड़ों में था। जिन महिलाओं ने उस पर पर्स चोरी का आरोप लगाया, वह भीवहीं पर थी। वहां उसे लाठी से पीटा गया। उसके घुटनों और पीछे मारा गया। उन्होंने कहा कि मैं उनके पैरों में भी गिर गया। वह मुझे ऐसे मार रहे थे जैसे में कोई बड़ा अपराधी या आतंकवादी हूं।
मामला जल्दी सुलझाने के चक्कर में पुलिस के साथ चले गए थे मेहतो
भोला मेहतो और वह जिनकी दुकान पर काम करते थे, उन्होंने बताया कि मामला जल्दी सुलझाने के चक्कर में मेहतो खुद पुलिस के साथ चलागया था लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। उन्हें लगा था कि पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और उन्हें छोड़ देगी। लेकिन जो हुआ, वो इससे बिल्कुल उलट था। उसे करीब रात 9.30 बजे पुलिस ने छोड़ा।
वहीं एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केशव नाम के एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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