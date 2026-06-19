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'रात 11 बजे तनाव, 11:15 पर हंसते-हंसते पेट में दर्द': को-फाउंडर से शादी के बाद स्टार्टअप की चुनौतियों पर बोली महिला

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
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शुरुआत में जब नव विवाहित संस्थापकों ने काम और निजी समय के बीच स्पष्ट अंतर रखने की कोशिश की, तो इसे लंबे समय तक बनाए रखना संभव न होने पर उन्होंने यह तरीका छोड़ दिया।

'रात 11 बजे तनाव, 11:15 पर हंसते-हंसते पेट में दर्द': को-फाउंडर से शादी के बाद स्टार्टअप की चुनौतियों पर बोली महिला

गुरुग्राम की एक महिला को-फ़ाउंडर पारुल शर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ बताया है कि जिसे जानकर हर किसी को मजा आ रहा है। दरअसल उन्होंने बताया है कि एक ही व्यक्ति के साथ शादी करना और बिजनेस करना कैसा होता है। अपना यह अनुभव दिल्ली-NCR में मौजूद क्रिएटिव और पॉडकास्टिंग स्टार्टअप 'द बॉस हब' (The BOSS Hub) की को-फ़ाउंडर पारुल शर्मा ने शेयर किया है, जिन्होंने हाल ही में अपने को-फ़ाउंडर सार्थक वार्ष्णेय से शादी की है।

पारुल ने बुधवार को लिंक्डइन पर शेयर की गई एक पोस्ट में शादी के बाद काम और पर्सनल जिंदगी के बीच धुंधली होती सीमाओं पर बात की। पारुल ने बताया कि उन्होंने काम और पर्सनल जिंदगी को पूरी तरह अलग रखने की कोशिश करना छोड़ दिया है, क्योंकि इससे उन्हें कम नहीं, बल्कि ज्यादा तनाव हो रहा था।

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'शादी को तीन महीने, साथ काम करते हुए चार साल हुए'

शर्मा ने लिखा, 'मैंने अपने को-फाउंडर से शादी की। शादी को तीन महीने हो गए हैं। साथ मिलकर काम करते हुए चार साल हो गए हैं। कोई आपको यह नहीं बताता कि एक ही व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी और अपना स्टार्टअप शेयर करना असल में कैसा होता है।' इसके बाद उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए आगे कहा, 'यह ऐसा होता है जैसे रात 11 बजे किसी इंटरनल डेडलाइन के छूटने पर तनाव हो, और फिर पंद्रह मिनट बाद 11:15 बजे हम दोनों ही किसी पालतू जानवर की मजेदार रील को देखकर हंस रहे हों।'

'कभी-कभी खाना खाते हुए भी एक जैसा सोचते हैं'

इस एंटरप्रेन्योर ने कहा कि स्टार्टअप के बारे में बातचीत अक्सर परिवार के साथ डिनर और सोशल गैदरिंग में भी होती रहती है। उन्होंने लिखा, 'यह ऐसा होता है जैसे परिवार के साथ डिनर पर बैठे हों, किसी सोशल इवेंट के बारे में बात कर रहे हों, और हममें से कोई धीरे से कहे 'रुको, क्या हमें वह फीचर जोड़ना चाहिए?' और दूसरा व्यक्ति पहले से ही सिर हिला रहा हो क्योंकि वह भी वही सोच रहा था।' उन्होंने कहा कि उनमें से कोई भी काम से पूरी तरह अलग नहीं हो पाता, और उन्होंने किसी तरह इस स्थिति को अपने लिए सही बना लिया है।

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'काम और जिंदगी के बीच सीमाएं बनाकर नहीं रखीं'

इसके अलावा, शर्मा ने कहा कि उन्होंने और उनके पति ने शुरू में काम और जिंदगी के बीच साफ सीमाएं बनाकर और काम से जुड़ी बातचीत को अलग रखकर एक दायरा बनाने की कोशिश की थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस तरीके से तनाव ही बढ़ा। उन्होंने लिखा, 'जिंदगी और बिजनेस के बीच कोई साफ बंटवारा नहीं है। हमने शुरू में ऐसा करने की कोशिश की थी। सीमाएं तय कीं, नियम बनाए, काम को काम तक ही सीमित रखा। लेकिन इससे उल्टा हम पर ही तनाव बढ़ा, कम नहीं हुआ।'

उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए हमने ऐसा करना छोड़ दिया। अब सीमाएं लगातार धुंधली होती रहती हैं और सच कहूँ तो, मुझे लगता है कि यह ठीक है।' शर्मा ने अपनी पोस्ट का समापन करते हुए कहा, 'हमारी शादी को तीन महीने हो गए हैं और हम अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में स्टार्टअप को भी।'

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सोशल मीडिया पर आए कैसे रिएक्शन?

शर्मा की पोस्ट सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद आई और कई लोगों ने बिजनेस बनाने और जीवनसाथी के साथ काम करने के अपने अनुभव शेयर किए। एक यूजर ने लिखा, 'धुंधलापन ही वह सच्चाई है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब काम आपका अपना हो और जिंदगी किसी और के साथ मिलकर जी जा रही हो, तो आप काम और जिंदगी को 50/50 में नहीं बांट सकते। तीन महीने या चार साल की मेहनत के बाद, आपने वह समझ लिया है जिसे समझने में ज़्यादातर लोगों को सालों लग जाते हैं। काम और जिंदगी के बीच की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। असल में तभी चीजें सही तरह से काम करती हैं।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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