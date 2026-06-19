'रात 11 बजे तनाव, 11:15 पर हंसते-हंसते पेट में दर्द': को-फाउंडर से शादी के बाद स्टार्टअप की चुनौतियों पर बोली महिला
शुरुआत में जब नव विवाहित संस्थापकों ने काम और निजी समय के बीच स्पष्ट अंतर रखने की कोशिश की, तो इसे लंबे समय तक बनाए रखना संभव न होने पर उन्होंने यह तरीका छोड़ दिया।
गुरुग्राम की एक महिला को-फ़ाउंडर पारुल शर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ बताया है कि जिसे जानकर हर किसी को मजा आ रहा है। दरअसल उन्होंने बताया है कि एक ही व्यक्ति के साथ शादी करना और बिजनेस करना कैसा होता है। अपना यह अनुभव दिल्ली-NCR में मौजूद क्रिएटिव और पॉडकास्टिंग स्टार्टअप 'द बॉस हब' (The BOSS Hub) की को-फ़ाउंडर पारुल शर्मा ने शेयर किया है, जिन्होंने हाल ही में अपने को-फ़ाउंडर सार्थक वार्ष्णेय से शादी की है।
पारुल ने बुधवार को लिंक्डइन पर शेयर की गई एक पोस्ट में शादी के बाद काम और पर्सनल जिंदगी के बीच धुंधली होती सीमाओं पर बात की। पारुल ने बताया कि उन्होंने काम और पर्सनल जिंदगी को पूरी तरह अलग रखने की कोशिश करना छोड़ दिया है, क्योंकि इससे उन्हें कम नहीं, बल्कि ज्यादा तनाव हो रहा था।
'शादी को तीन महीने, साथ काम करते हुए चार साल हुए'
शर्मा ने लिखा, 'मैंने अपने को-फाउंडर से शादी की। शादी को तीन महीने हो गए हैं। साथ मिलकर काम करते हुए चार साल हो गए हैं। कोई आपको यह नहीं बताता कि एक ही व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी और अपना स्टार्टअप शेयर करना असल में कैसा होता है।' इसके बाद उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए आगे कहा, 'यह ऐसा होता है जैसे रात 11 बजे किसी इंटरनल डेडलाइन के छूटने पर तनाव हो, और फिर पंद्रह मिनट बाद 11:15 बजे हम दोनों ही किसी पालतू जानवर की मजेदार रील को देखकर हंस रहे हों।'
'कभी-कभी खाना खाते हुए भी एक जैसा सोचते हैं'
इस एंटरप्रेन्योर ने कहा कि स्टार्टअप के बारे में बातचीत अक्सर परिवार के साथ डिनर और सोशल गैदरिंग में भी होती रहती है। उन्होंने लिखा, 'यह ऐसा होता है जैसे परिवार के साथ डिनर पर बैठे हों, किसी सोशल इवेंट के बारे में बात कर रहे हों, और हममें से कोई धीरे से कहे 'रुको, क्या हमें वह फीचर जोड़ना चाहिए?' और दूसरा व्यक्ति पहले से ही सिर हिला रहा हो क्योंकि वह भी वही सोच रहा था।' उन्होंने कहा कि उनमें से कोई भी काम से पूरी तरह अलग नहीं हो पाता, और उन्होंने किसी तरह इस स्थिति को अपने लिए सही बना लिया है।
'काम और जिंदगी के बीच सीमाएं बनाकर नहीं रखीं'
इसके अलावा, शर्मा ने कहा कि उन्होंने और उनके पति ने शुरू में काम और जिंदगी के बीच साफ सीमाएं बनाकर और काम से जुड़ी बातचीत को अलग रखकर एक दायरा बनाने की कोशिश की थी। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस तरीके से तनाव ही बढ़ा। उन्होंने लिखा, 'जिंदगी और बिजनेस के बीच कोई साफ बंटवारा नहीं है। हमने शुरू में ऐसा करने की कोशिश की थी। सीमाएं तय कीं, नियम बनाए, काम को काम तक ही सीमित रखा। लेकिन इससे उल्टा हम पर ही तनाव बढ़ा, कम नहीं हुआ।'
उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए हमने ऐसा करना छोड़ दिया। अब सीमाएं लगातार धुंधली होती रहती हैं और सच कहूँ तो, मुझे लगता है कि यह ठीक है।' शर्मा ने अपनी पोस्ट का समापन करते हुए कहा, 'हमारी शादी को तीन महीने हो गए हैं और हम अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में स्टार्टअप को भी।'
सोशल मीडिया पर आए कैसे रिएक्शन?
शर्मा की पोस्ट सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद आई और कई लोगों ने बिजनेस बनाने और जीवनसाथी के साथ काम करने के अपने अनुभव शेयर किए। एक यूजर ने लिखा, 'धुंधलापन ही वह सच्चाई है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब काम आपका अपना हो और जिंदगी किसी और के साथ मिलकर जी जा रही हो, तो आप काम और जिंदगी को 50/50 में नहीं बांट सकते। तीन महीने या चार साल की मेहनत के बाद, आपने वह समझ लिया है जिसे समझने में ज़्यादातर लोगों को सालों लग जाते हैं। काम और जिंदगी के बीच की लकीरें धुंधली हो जाती हैं। असल में तभी चीजें सही तरह से काम करती हैं।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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