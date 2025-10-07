I have not done anything rakesh kishore who attempted to hurl shoe at CJI BR Gavai 72 साल का हो गया हूं कब तक झेलता रहूंगा; CJI पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील, Ncr Hindi News - Hindustan
Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआईTue, 7 Oct 2025 10:50 AM
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने वही किया जो परमात्मा उनसे कराना चाहता था। राकेश किशोर ने कहा कि वह परमात्मा की इच्छा पूरी कर रहे थे इसलिए माफी नहीं मांगेंगे। 72 वर्षीय वकील ने पेडिंग केसों को लेकर भी न्यायापालिका से अपनी नाराजगी व्यक्त की।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में राकेश किशोर ने कहा, ‘बिल्कुल अफसोस नहीं है। ना.. ना... ना मैं माफी मांगने वाला हूं। ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो कराया, वो मैंने किया। मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं। उसने कराया उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं, या मुझे फांसी लगा दी जाए या मार दिया जाए। वह परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूं कि परामात्मा की इच्छा पूरी हो। 72 साल का हो गया हूं, मैं कब तक झेलूंगा इस तरह की घटनाएं।’

ये भी पढ़ें:CJI पर जूता फेंकने वाले ने किया नूपुर शर्मा का जिक्र, खुलकर बताई हमले की वजह

यह पूछे जाने पर कि क्या उनके ऐसा करने से इस तरह के मामले और नहीं बढ़ेंगे? वकील राकेश किशोर ने कहा, 'इस तरह के मामले और बढ़ सकते हैं, इसका क्या मतलब है। जजों को भी अपनी संवेदनशीलता बढ़ानी चाहिए। लाखों-करोड़ों केस पेडिंग हैं, क्यों पड़े हुए हैं।' राकेश ने पेडिंग केसों को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उदाहरण दिया कि उनके एक दोस्त का छोटा सा केस चार साल से पेडिंग है। राकेश ने अपनी नाराजगी को लेकर प्रमुख तौर पर सीजेआई की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जो उन्होंने खजुराहो स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़ी याचिका के दौरान की थी।

पीटीआई के मुताबिक, वकील ने सोमवार सुबह अदालत में अपना जूता उतारते हुए इसे सीजेआई की तरफ उछालने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते सुरक्षाकर्मियों ने उसे दबोच लिया। इसके बाद उसने 'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान' का नारा लगाया। राकेश किशोर दिल्ली के मयूर विहार में रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य थे। घटना के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। वहीं, दिल्ली पुलिस ने किशोर को हिरासत में लेने और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया।