72 साल का हो गया हूं कब तक झेलता रहूंगा; CJI पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने वही किया जो परमात्मा उनसे कराना चाहता था। राकेश किशोर ने कहा कि वह परमात्मा की इच्छा पूरी कर रहे थे इसलिए माफी नहीं मांगेंगे। 72 वर्षीय वकील ने पेडिंग केसों को लेकर भी न्यायापालिका से अपनी नाराजगी व्यक्त की।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में राकेश किशोर ने कहा, ‘बिल्कुल अफसोस नहीं है। ना.. ना... ना मैं माफी मांगने वाला हूं। ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो कराया, वो मैंने किया। मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं। उसने कराया उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं, या मुझे फांसी लगा दी जाए या मार दिया जाए। वह परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूं कि परामात्मा की इच्छा पूरी हो। 72 साल का हो गया हूं, मैं कब तक झेलूंगा इस तरह की घटनाएं।’

यह पूछे जाने पर कि क्या उनके ऐसा करने से इस तरह के मामले और नहीं बढ़ेंगे? वकील राकेश किशोर ने कहा, 'इस तरह के मामले और बढ़ सकते हैं, इसका क्या मतलब है। जजों को भी अपनी संवेदनशीलता बढ़ानी चाहिए। लाखों-करोड़ों केस पेडिंग हैं, क्यों पड़े हुए हैं।' राकेश ने पेडिंग केसों को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उदाहरण दिया कि उनके एक दोस्त का छोटा सा केस चार साल से पेडिंग है। राकेश ने अपनी नाराजगी को लेकर प्रमुख तौर पर सीजेआई की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जो उन्होंने खजुराहो स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़ी याचिका के दौरान की थी।