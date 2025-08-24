मुझे कोई पछतावा नहीं, आम बात है; पत्नी को दहेज के लिए जिंदा जलाने का आरोपी विपिन भाटी क्या बोला

ग्रेटर नोएडा में पत्नी को दहेज के लालच में जिंदा जलाकर मारने वाले पति विपिन भाटी का कहना है कि उसे इसका कोई पछतावा नहीं है। उसने दावा किया है उसकी पत्नी निक्की भाटी अपने आप मरी है। इसी के साथ उसने यह भी कहा कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा आम बात है। गुरुवार की रात को विपिन भाटी और उसके परिवारवालों ने निक्की के साथ मारपीट कर जिंदा जला दिया था। पुलिस ने इस मामले में पति को गिरफ्तार कर लिया था जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी थी। इस बीच रविवार को विपिन ने हिरासत से भागने की कोशिश की जिसके बाद यूपी पुलिस को गोली चलानी पड़ी। विपिन के पैर में गोली लगी है।