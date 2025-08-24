I have no remorse Said Accused Vipin Bhati who Set Ablaze Wife Nikki For Dowry In Greater Noida मुझे कोई पछतावा नहीं, आम बात है; पत्नी को दहेज के लिए जिंदा जलाने का आरोपी विपिन भाटी क्या बोला, Ncr Hindi News - Hindustan
मुझे कोई पछतावा नहीं, आम बात है; पत्नी को दहेज के लिए जिंदा जलाने का आरोपी विपिन भाटी क्या बोला

ग्रेटर नोएडा में पत्नी को दहेज के लालच में जिंदा जलाकर मारने वाले पति विपिन भाटी का कहना है कि उसे इसका कोई पछतावा नहीं है। उसने दावा किया है उसकी पत्नी निक्की भाटी अपने आप मरी है। इसी के साथ उसने यह भी कहा कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा आम बात है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 02:28 PM
ग्रेटर नोएडा में पत्नी को दहेज के लालच में जिंदा जलाकर मारने वाले पति विपिन भाटी का कहना है कि उसे इसका कोई पछतावा नहीं है। उसने दावा किया है उसकी पत्नी निक्की भाटी अपने आप मरी है। इसी के साथ उसने यह भी कहा कि पति-पत्नी के बीच झगड़ा आम बात है। गुरुवार की रात को विपिन भाटी और उसके परिवारवालों ने निक्की के साथ मारपीट कर जिंदा जला दिया था। पुलिस ने इस मामले में पति को गिरफ्तार कर लिया था जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी थी। इस बीच रविवार को विपिन ने हिरासत से भागने की कोशिश की जिसके बाद यूपी पुलिस को गोली चलानी पड़ी। विपिन के पैर में गोली लगी है।

अस्पताल में भर्ती विपिन ने मीडिया से कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने उसे नहीं मारा। वो अपने आप मरी है। विपिन ने आगे कहा, पति-पत्नी के बीच लड़ाई होती रहती है। ये आम बात है। बता दें, निक्की भाटी के साथ मारपीट और फिर उसे जलाने के कई खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। घटना के बाद निक्की की बहन उसे आनन फानन में ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल लेकर गई जहां से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।