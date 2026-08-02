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मुझे दूसरी जिंदगी मिली; PM मोदी को भद्दी गालियां देने वाली लड़की का नया वीडियो

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भद्दी गाली देने वाली लड़की का नया वीडियो सामने आया जिसमें वो पीएम मोदी से माफी मिलने पर अपनी खुशी जाहिर कर रही है। 

मुझे दूसरी जिंदगी मिली; PM मोदी को भद्दी गालियां देने वाली लड़की का नया वीडियो
पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने वाली लड़की ने अब उनकी तारीफ की है।

मैने इतनी बड़ी गलती कि लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मुझे दूसरी जिंदगी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली छात्रा ने अब पीएम मोदी के वीडियो के बाद अपनी खुशी जाहिर की है। छात्रा ने कहा है कि मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था और उसके बाद भी मुझे माफ़ करना बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी ने हाल ही में एक वीडियो में उन्हें अपशब्द कहने वाले छात्रों को माफ करते हुए उन्हें सही रास्ता दिखाए जाने की अपील की थी।

इस वीडियो के बाद छात्रा ने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि पीएम मोदी ने मुझे माफ़ कर दिया है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक तरह से, मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई है। मैंने इतनी बड़ी गलती की थी और कभी नहीं सोचा था कि मुझे माफ़ किया जाएगा। मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया है। उन्होंने मुझे तुरंत माफ़ कर दिया। मैं रोने लगी क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में मैंने इतने बुरे शब्द कहे थे, उन्होंने ही मुझे माफ़ कर दिया। मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था और उसके बाद भी मुझे माफ़ करना बहुत बड़ी बात है।

छात्रा ने वीडियो जारी कर मांगी थी माफी

इससे पहले छात्रा ने वीडियो जारी कर अपशब्द कहने के लिए माफी मांगी थी और कहा था कि वह बहकावे में आ गई थी। लड़की ने वीडियो में कहा, ये 15 साल की हूं। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। लड़की ने कहा, मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैं खुद को आइने में नहीं देख पा रही। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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