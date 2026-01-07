Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsI come from family where eldest son adopted Sikhism, Atishi to BJP over insult of Guru Sahib
भाजपा के वीडियो के बदले VIDEO ले आईं आतिशी, गुरु तेग बहादुर के अपमान वाले आरोप का दिया जवाब

संक्षेप:

अपने ऊपर लगे आरोप का जवाब देते हुए आतिशी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘बीजेपी सिख समाज और गुरुओं से नफ़रत करती है, और आज भी इन्होंने गुरुओं का अपमान करते हुए एक घिनौनी हरकत की है।’

Jan 07, 2026 10:02 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली भाजपा के नेताओं ने बुधवार को एक वीडियो शेयर करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और AAP विधायक आतिशी पर सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर के अपमान का आरोप लगाया और विधानसभा अध्यक्ष से उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। पार्टी ने इस मांग को लेकर विधानसभा स्पीकर को एक पत्र भी सौंपा। हालांकि, देर रात तक इस आरोप को लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी की प्रतिक्रिया भी आ गई और उन्होंने भाजपा द्वारा जारी किए गए वीडियो को फर्जी बताते हुए, इस मामले को लेकर भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।

'मैं ऐसे परिवार से जहां का बड़ा बेटा सिख धर्म अपनाता है'

आतिशी ने कहा कि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूं, जहां पीढ़ियों से परिवार का सबसे बड़ा बेटा सिख धर्म अपनाता आया है, मैं अपनी जान दे सकती हूं लेकिन गुरु साहब का अपमान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अपनी टुच्ची राजनीति के लिए बीजेपी उनके नाम का दुरुपयोग कर रही है? अपनी पोस्ट के साथ आतिशी ने एक वीडियो भी शेयर किया, और बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसका दावा भाजपा द्वारा किया जा रहा है।

'भाजपा ने गुरु साहब का नाम गलत इस्तेमाल किया'

आतिशी ने अपने ऊपर लगे आरोप का सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'बीजेपी सिख समाज और गुरुओं से नफ़रत करती है, और आज भी इन्होंने गुरुओं का अपमान करते हुए एक घिनौनी हरकत की है। बीजेपी ने गुरु तेग़ बहादुर जी के नाम को ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल किया और गुरु साहब का अपमान किया।'

'मैंने सिर्फ यह कहा था- कुत्तों का सम्मान करो'

इसके बाद उन्होंने भाजपा द्वारा शेयर किए गए वीडियो का जिक्र किया और बताया कि पार्टी ने उसमें गुरु साहब के बारे में किस तरह झूठ बोला। आतिशी ने बताया कि, 'वीडियो में मैंने बीजेपी के प्रदूषण की चर्चा से बचने और उनके विधान सभा में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर हुए प्रोटेस्ट के बारे में कहा। आतिशी का कहना है कि इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा था, 'तो आप कराइये ना चर्चा, क्यों सुबह से भाग रहें हैं? कह रहें हैं, कुत्तों का सम्मान करो! कुत्तों का सम्मान करो! अध्यक्ष महोदय इस पर आप चर्चा कराइए।'

'भाजपा वालों ने उसमें तेग बहादुरजी का नाम घसीटा'

आगे आतिशी ने बताया कि उन्होंने तो 'कुत्तों का सम्मान करो', 'कुत्तों का सम्मान करो' कहा था, लेकिन बीजेपी ने झूठा सब-टाइटल लगा कर गुरु तेग़ बहादुर जी का नाम उसमें डाल दिया। आगे आतिशी ने कहा कि 'बीजेपी को सिखों से ऐसी क्या नफ़रत कि वो गुरु तेग़ बहादुर जी का नाम झूठे तरीक़े से घसीट रहे हैं?'

इसके बाद सिख धर्म से अपने जुड़ाव की जानकारी देते हुए आतिशी ने कहा, 'मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां पीढ़ियों से परिवार का सबसे बड़ा बेटा सिख धर्म अपनाता आया है। समाज की रक्षा करने के लिए अपनाता है। मैं अपनी जान दे सकती हूं लेकिन गुरु साहब का अपमान नहीं कर सकती।'

आतिशी ने आगे लिखा, 'गुरु तेग बहादुर जी ने दूसरे धर्म के लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और बीजेपी अपनी टुच्ची राजनीति के लिए उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए उन्हें।'

