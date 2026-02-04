Hindustan Hindi News
मैं बहुत अकेली हूं; तीनों बहनों ने दीवार पर भी लिखा अपना दर्द; दरवाजा तोड़ते रह गए घरवाले

बुधवार की अलसुबह जब पूरा गाजियाबाद गहरी नींद में था, तब एक हाउसिंग सोसाइटी की नौवीं मंजिल से आई तीन आवाजों ने सन्नाटा चीर दिया। यह आवाजें थी उन तीन सगी बहनों ती जिन्हें एक गेम की लत के चलते अफनी जिंदगी खत्म कर दी।

Feb 04, 2026 02:02 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बुधवार की अलसुबह जब पूरा गाजियाबाद गहरी नींद में था, तब एक हाउसिंग सोसाइटी की नौवीं मंजिल से आई तीन आवाजों ने सन्नाटा चीर दिया। यह आवाजें थी उन तीन सगी बहनों ती जिन्हें एक गेम की लत के चलते अफनी जिंदगी खत्म कर दी। तीनों ने एक 'कोरियन लव गेम' के टास्क को पूरा करने की खातिर नौवीं मंजिल से मौत की छलांग लगा दी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबित आत्महत्या करने से पहले, तीनों लड़कियां ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया था। जब तक उनके परिवार वालों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे किया और उन्हें बचाने की कोशिश की तब तक वे कूद चुकी थीं।

सुसाइड नोट और दीवार पर लिखा 'अकेलापन'

पुलिस को मौके से आठ पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें एक रोता हुआ इमोजी और एक अटूट जिद साफ झलकती है। नोट में लिखा था, मैं कोरिया नहीं छोड़ सकती और वह मुझसे यह गेम नहीं छुड़वा सकते। इस डायरी में जो लिखा है उसे पढ़ लो क्योंकि यही सच है। आई एम सॉरी पापा। इसके अलावा कमरे की दीवार पर भी उन्होंने अपने अकेलेपन का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, मैं बहुत अकेली हूं।

2020 में कोविड-19 महामारी के बाद से ही उन्हें इस गेम की लत लग गई। ये लत इस कदर थी कि उन्होंने अपने कोरियाई नाम भी रख लिए थे। ये बहनें हमेशा साथ रहती थी और हर काम एक साथ करती थीं, जैसे नहाना, खाना, सोना। यहां तक की बाथरूम भी साथ ही जाती थीं।

आत्महत्या पर चर्चा करना कुछ लोगों के लिए भावनात्मक रूप से कठिन या ट्रिगरिंग हो सकता है। हालांकि, आत्महत्या रोकी जा सकती है। भारत में आत्महत्या रोकथाम के लिए कुछ प्रमुख हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: सुमैत्री (दिल्ली स्थित): 011-23389090, स्नेहा फाउंडेशन (चेन्नई स्थित): 044-24640050। जरूरत पड़ने पर इन हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करें।

Ghaziabad
