'अभी भी जिंदा हूं!' सोनम वांगचुक बोले- मैं खुद अनशन तोड़ना चाहता हूं… VIDEO
Sonam Wangchuk Hunger Strike: भूख हड़ताल के 25वें दिन मेदांता अस्पताल से जारी वीडियो में सोनम वांगचुक ने कहा कि उनका लगभग 11 किलो वजन कम हो चुका है, लेकिन वह अभी भी अनशन पर हैं। उन्होंने कहा, मैं खुद अनशन तोड़ना चाहता हूं। आज ही अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन…
Sonam Wangchuk Hunger Strike: 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के अनशन का आज 25वां दिन है। उन्होंने मेदांता अस्पताल से वीडियो जारी करते हुए कहा- नमस्कार साथियों, मैं अभी जिंदा ही हूं। इसके बाद उन्होंने सत्ता और विपक्ष के सांसदों से हुई मुलाकात और अनशन तोड़ने की अपील का जिक्र करते हुए कहा- अगर मेरी इन मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, तो मैं आज ही अनशन तोड़ दूंगा। जानिए उन्होंने क्या कहा।
नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूं...
ये वीडियो वांगचुक के एक्स हेंडल से शेयर किया गया है। उन्होंने कहा- “नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूं। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। मैं अभी भी अनशन कर रहा हूं। अब तक मेरा लगभग 11 किलो वजन कम हुआ है। अब काफी मांसपेशियां कम होने लगी हैं। लेकिन मैं ठीक ही हूं। कल रात में यहां गुडगांव के अस्पताल में लाया गया हूं।”
वांगचुक ने अनशन जारी रखने की बताई वजह
वांगचुक ने आगे कहा- "मैं सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण ढंग से खुद पर लाठियां खाईं। वापस कोई हमला नहीं किया, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए भी लाए जाने के बावजूद आपने सब्र से काम लिया। मेरा दिल पिघल गया इससे। क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हुए थे। इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था।"
मैं खुद अनशन तोड़ना चाहता हूं...
इसके बाद सोनम वांगचुक ने बताया कि उनसे कई सांसदों ने अनशन तोड़ने की अपील की है। उन्होंने बताया- "अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए, अनशन तोड़ने की अपील के साथ। इसमें शासक दल के मंत्री भी आए। लगभग 65 सासंद के हस्ताक्षर किए हुए आए और अपील की अनशन तोड़कर दोबारा देशसेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं, मेरे लिए मेरा काम बहुत जरूरी है।"
आज ही अनशन तोड़ दूंगा, वांगचुक ने बताया रास्ता
मगर उन्होंने अनशन तोड़ने की एक शर्त रख दी है, जानिए क्या। उन्होंने कहा- "लेकिन मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो ऐसे ताकत और बल का प्रयोग बच्चों पर न करे। उन पर एफआईआर न करें जिससे कि बाद में उन्हें सताया जा सके। जेल या पुलिस द्वारा। ये न करने का आश्वासन मुझे चाहिए। अगर ये आश्वासन मुझे मिल जाए, तो जो नेतागण यहां आए और आप सबकी बातों की इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए, तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना होगा।"
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें