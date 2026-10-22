मैं बहुत जल्द सनातन में आ रही हूं; नाजिया इलाही खान ने किया ऐलान, वायरल वीडियो में दावा

नाजिया इलाही खान ने जल्द ही सनातन धर्म में वापसी का दावा किया है। वह अक्सर धार्मिक कुरीतियों पर खुलकर बोलती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वह कह रही हैं कि बहुत जल्द सनातन धर्म में आ रही हूं।

धार्मिक कुरीतियों पर खुलकर बोलने वाली प्रसिद्ध वकील नाजिया इलाही खान ने सनातन धर्म में वापसी का दावा किया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही हैं कि बहुत जल्द सनातन धर्म में आ रही हूं। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

वायरल वीडियो में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली नाजिया इलाही यह कहती दिख रही हैं कि उन्होंने पितृपक्ष में मध्य प्रदेश के रामघाट में श्राद्ध किया था। मैंने वहीं पर कहा था कि सनातन धर्म में आ रही हूं। मेरी और पूर्वजों की जो सच्चाई है, उसी सनातन धर्म को अपनाने जा रही हूं। मुझे पश्चिम बंगाल के अधिकारी और बैनर्जी परिवार से कहा गया है कि वह मुझे अपना गोत्र देने को तैयार हैं। गुर्जर परिवार से लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपना गोत्र देने के लिए मेरे साथ हैं। इसके साथ उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नाजिया इलाही पाक में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी व उसके गुर्गों पर वीडियो भेजकर उन्हें धमकी देने का आरोप लगा रही हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए की तरह मारने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी उन्होंने शहजाद भट्टी पर यही आरोप लगाए थे।

पाक में बैठे आतंकी दे रहे धमकी : नाजिया वहीं, एक अन्य वीडियो में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया खान ने कहा, "आज 12:36 बजे से मुझे एक पाकिस्तानी नंबर से सीधे तौर पर धमकियां मिल रही हैं—खास तौर पर शहजाद भट्टी और उसके कमांडो हुनैन राणा की तरफ से। उन्होंने मुझे बहुत ही भयानक वीडियो और संदेश भेजे हैं, जिनमें धमकी दी गई है कि वे मुझे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुवेंदु अधिकारी को बेरहमी से प्रताड़ित करेंगे और फिर हमारी हत्या कर देंगे... लगातार फोन आ रहे हैं। मैंने इस बारे में वसुंधरा थाने के एसएचओ से बात की है। मैंने इसकी जानकारी एसीपी, पश्चिम बंगाल एसटीएफ, उत्तर प्रदेश एटीएस और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के पीआरओ को भी भेज दी है।''