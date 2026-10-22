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मैं बहुत जल्द सनातन में आ रही हूं; नाजिया इलाही खान ने किया ऐलान, वायरल वीडियो में दावा

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नाजिया इलाही खान ने जल्द ही सनातन धर्म में वापसी का दावा किया है। वह अक्सर धार्मिक कुरीतियों पर खुलकर बोलती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वह कह रही हैं कि बहुत जल्द सनातन धर्म में आ रही हूं।

धार्मिक कुरीतियों पर खुलकर बोलने वाली प्रसिद्ध वकील नाजिया इलाही खान ने सनातन धर्म में वापसी का दावा किया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही हैं कि बहुत जल्द सनातन धर्म में आ रही हूं। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

वायरल वीडियो में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली नाजिया इलाही यह कहती दिख रही हैं कि उन्होंने पितृपक्ष में मध्य प्रदेश के रामघाट में श्राद्ध किया था। मैंने वहीं पर कहा था कि सनातन धर्म में आ रही हूं। मेरी और पूर्वजों की जो सच्चाई है, उसी सनातन धर्म को अपनाने जा रही हूं। मुझे पश्चिम बंगाल के अधिकारी और बैनर्जी परिवार से कहा गया है कि वह मुझे अपना गोत्र देने को तैयार हैं। गुर्जर परिवार से लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपना गोत्र देने के लिए मेरे साथ हैं। इसके साथ उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नाजिया इलाही पाक में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी व उसके गुर्गों पर वीडियो भेजकर उन्हें धमकी देने का आरोप लगा रही हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए की तरह मारने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी उन्होंने शहजाद भट्टी पर यही आरोप लगाए थे।

पाक में बैठे आतंकी दे रहे धमकी : नाजिया

वहीं, एक अन्य वीडियो में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया खान ने कहा, "आज 12:36 बजे से मुझे एक पाकिस्तानी नंबर से सीधे तौर पर धमकियां मिल रही हैं—खास तौर पर शहजाद भट्टी और उसके कमांडो हुनैन राणा की तरफ से। उन्होंने मुझे बहुत ही भयानक वीडियो और संदेश भेजे हैं, जिनमें धमकी दी गई है कि वे मुझे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुवेंदु अधिकारी को बेरहमी से प्रताड़ित करेंगे और फिर हमारी हत्या कर देंगे... लगातार फोन आ रहे हैं। मैंने इस बारे में वसुंधरा थाने के एसएचओ से बात की है। मैंने इसकी जानकारी एसीपी, पश्चिम बंगाल एसटीएफ, उत्तर प्रदेश एटीएस और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के पीआरओ को भी भेज दी है।''

नाजिया ने कहा, ''मैं वसुंधरा के एसएचओ के लगातार संपर्क में हूं और मैंने कोलकाता पुलिस विभाग से भी संपर्क किया है। यह बहुत चिंता की बात है कि सत्ता परिवर्तन की कोशिश में, विपक्षी नेताओं ने अराजकता को बढ़ावा दिया है और असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद किए हैं। मैसेज में कहा गया है कि जिस तरह सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई थी, उसी तरह हम तीनों को भी मार दिया जाएगा। उन्होंने मेरे बेटे का भी जिक्र किया है और धमकी दी है कि उसका भी वही हश्र होगा जो मेरा होगा।''

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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