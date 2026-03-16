मुझसे कष्टकारक जीवन किसी का नहीं, जीवित हूं तो सिर्फ मोदी-शाह की वजह से: नूपुर शर्मा
पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी की वजह से बड़े विवाद के बाद सार्वजनिक जीवन से दूर भाजपा की पूर्व नेता नूपुर शर्मा ने कहा है कि वह आज वह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की वजह से जीवित हैं।
पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर टिप्पणी की वजह से बड़े विवाद के बाद सार्वजनिक जीवन से दूर भाजपा की पूर्व नेता नूपुर शर्मा ने कहा है कि वह आज वह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की वजह से जीवित हैं। उन्होंने कहा कि वह चार साल से बेहद कष्टकारक जिंदगी गुजार रही हैं, क्योंकि अपनी आजादी खो चुकी हैं। कट्टरपंथियों से खतरे की वजह से नूपुर शर्मा दिल्ली पुलिस की सख्त सुरक्षा घेरे में हैं और सार्वजनिक स्थानों या कार्यक्रमों में बहुत कम शामिल होती हैं।
जून 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर एक टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी की तत्कालीन प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। देशभर में ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम देशों में भी नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। भाजपा ने नूपुर शर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया था। नूपुर शर्मा को 'सिर तन से जुदा'की धमकियां दी जाने लगीं। इसके बाद वह लंबे समय तक पुलिस सुरक्षा में अज्ञातवास में रहीं।
मैं जीवित हूं तो सिर्फ इसलिए कि…: नूपुर शर्मा
14 मार्च को एक महिला सम्मेलन में नूपुर शर्मा ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं के स्थिति में आए बदलाव को लेकर विस्तार से बात की और इसी दौरान उन्होंने अपना दर्द भी साझा किया। उन्होंने कहा, ‘मैं आंकड़े देने के लिए खड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन हल्की बात भी नहीं करूंगी। मैं भुक्तभोगी हूं। मेरे से ज्यादा कष्टकारक जीवन शायद कोई बहन गुजार नहीं रही होगी। मुझे 4 साल हो गए आजादी खोकर जीते हुए। परंतु आपकी बहन यदि यहां सांस ले रही है, जीवित है और सुरक्षित है तो केवल इसलिए है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह हैं। वरना आपकी यह बहन जीवित नहीं होती। उसका परिवार भी जीवित नहीं होता।’
‘माता-पिता ने सेल्फ डिफेंस का कोर्स कराया होता तो…’
नूपुर शर्मा ने बेटियों को सशक्त बनाने की अपील करते हुए कहा कि यदि उनके माता-पिता ने उन्हें वकील बनाने के साथ सेल्फ डिफेंस का कोर्स भी कराया होता तो वह परिवार की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर पातीं। उन्होंने कहा, ‘मैं नहीं मानती कि मैं महिला पैदा हो गई तो मैं किसी से कम हूं। लेकिन हां, अधिकवक्ता की जगह मेरे माता-पिता सेल्फ डिफेंस कोर्सेज में भी डालते तो आज मैं ज्यादा सशक्त होती कि अपने परिजनों की रक्षा कर पाती। लेकिन आज जीवित भी सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी की वजह से हूं इसमें कोई दो राय नहीं है।’
कहा- 15 साल में आया बड़ा बदलाव
शर्मा ने कहा कि जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते होंगे कि 15 साल पहले किस तरह की गतिविधियां सुनने को मिलती थीं। अखबारों में किस तरह की हेडलाइन पढ़ने को मिलती थी। महिला कहां सुरक्षित थी, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। आज महिलाओं के सम्मान का सम्मेलन है तो मैं दुखदायी बातें नहीं करना चाहूंगी लेकिन जिस तरह दुष्कर्म और बलात्कार की रोजना खबरें देखने को मिलती थी दिल दहलता था कि बेटी रात को ना निकलना। आज मां बेटी को काम पर भेजने से सोचती नहीं है, क्योंकि दिल्ली आज ज्यादा सुरक्षित है। मैंने जीते जी दिल्ली और भारत में यह बदलाव देखा है। गुजरात 15 साल पहले भी ऐसा ही था। लेकिन दिल्ली में बदलाव देखा है। इसलिए मैं कहती हूं कि हम बहुत सुरक्षित हैं और सशक्त भी बनने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ा रहे हैं उन्हें सशक्त भी बनाओ।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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